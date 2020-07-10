Головні новини про коронавірус 10 липня: що впливає на ризик смерті від COVID-19, статистика
За минулу добу в Україні підтвердили 819 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, загалом 52 043. Британські медики опублікували приголомшливі результати дослідження, що впливає на ризик смерті від COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 липня.
Новини про коронавірус в Україні 10 липня
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Статистика поширення COVID-19
В Україні підтвердили 52 043 випадки інфікування. 1 345 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Найбільша кількість активних хворих у Львівській області.
За минулу добу зафіксували 819 нових випадків інфікування SARS-CoV-2.
Скільки випадків COVID-19 зафіксовано в Україні
- Львівська область – 6763 (+82)
- Київ – 5990 (+118)
- Чернівецька область – 5096 (+22)
- Рівненська область – 4454 (+74)
- Закарпатська область – 3734 (+112)
- Київська область – 2940 (+45)
- Волинська область – 2932 (+47)
- Івано-Франківська область – 2915 (+58)
- Харківська область – 2577 (+56)
- Тернопільська область – 2174 (+21)
- Одеська область – 2108 (+56)
- Вінницька область – 2060 (+39)
- Житомирська область – 1512 (+12)
- Дніпропетровська область – 1137 (+7)
- Хмельницька область – 881 (+16)
- Донецька область – 751 (+2)
- Черкаська область – 725 (+18)
- Кіровоградська область – 670 (+1)
- Запорізька область – 610 (+5)
- Чернігівська область – 592 (+7)
- Миколаївська область – 467 (+2)
- Сумська область – 332 (+4)
- Полтавська область – 330 (+3)
- Херсонська область – 203 (+2)
- Луганська область – 90
Cкільки людей померло по областях
- Чернівецька область – 194 (+1)
- Львівська область – 178 (+4)
- Закарпатська область – 132 (+6)
- Київ – 122
- Івано-Франківська область – 107 (+1)
- Харківська область – 102 (+1)
- Рівненська область – 79
- Волинська область – 71
- Київська область – 55
- Вінницька область – 34
- Кіровоградська область – 33 (+1)
- Житомирська область – 33 (+1)
- Тернопільська область – 32 (+1)
- Черкаська область – 28
- Одеська область – 27 (+1)
- Дніпропетровська область – 23
- Хмельницька область – 20
- Запорізька область – 19
- Чернігівська область – 14 (+1)
- Полтавська область – 13
- Миколаївська область – 11
- Донецька область – 10
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
Де пацієнти одужали від коронавірусу
- Чернівецька область – 2582 (+109)
- Рівненська область – 2501 (+138)
- Київ – 2033 (+71)
- Київська область – 1720 (+70)
- Вінницька область – 1485 (+42)
- Волинська область – 1406 (+228)
- Тернопільська область – 1353 (+10)
- Харківська область – 1321 (+41)
- Івано-Франківська область – 1228 (+15)
- Закарпатська область – 1179 (+62)
- Житомирська область – 1106 (+28)
- Дніпропетровська область – 1015 (+13)
- Львівська область – 1003 (+13)
- Одеська область – 903 (+40)
- Хмельницька область – 638 (+22)
- Кіровоградська область – 582 (+8)
- Черкаська область – 578 (+26)
- Запорізька область – 493 (+15)
- Миколаївська область – 356 (+10)
- Полтавська область – 290 (+9)
- Сумська область – 275 (+4)
- Чернігівська область – 261 (+37)
- Донецька область – 235 (+2)
- Херсонська область – 184
- Луганська область – 73 (+3)
Кількість отриманих ЦГЗ підозр на інфекцію: 98 603 (+1093).
Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії: 773 831.
Кількість проведених ІФА-тестувань: 330 498.
Скільки медиків захворіло на коронавірус
За минулу добу COVID-19 виявили ще у 35 медпрацівників. Від початку 2020 року в Україні коронавірус виявили у 7 213 медиків. На жаль, відомо що щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. 4 812 працівників медичної сфери одужали
Коронавірус у ЗСУ
Станом на 10 липня у Збройних силах України від коронавірусу лікуються 144 військових. Майже втричі більше військовослужбовців вже змогли подолати недугу – 428 осіб. Однак, на жаль, від початку пандемії 5 військовослужбовців померли.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 10 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину сім областей:
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Чернігівська область.
У порівнянні з даними минулої доби, на одну область у цьому списку поменшало. Так, за показниками, що тепер відповідають припустимій нормі, вийшла Івано-Франківська область.
Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Станом на 10 липня у світі підтверджено 12 424 649 випадків зараження коронавірусом, 558 158 людей померли, 7 247 545 осіб одужали.
Найбільше хворих виявлено у США, Бразилії, Індії, Росії і Перу.
Що найбільше впливає на ризик смерті від COVID-19
Науковці проаналізували дані з медичних карт за останні три місяці приблизно 40% населення Англії – це 17 278 392 особи. З них 10 926 померли від ускладнень, викликаних COVID-19.
Що впливає на ризик смерті від коронавірусу
- Вік. Пацієнти старше 80 років помирають від коронавірусу у 20 разів частіше, ніж люди за 50, і в сотні разів частіше пацієнтів молодше 40 років.
- Стать. Чоловіки більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, ніж жінки.
- Хронічні захворювання, такі як ожиріння, діабет, тяжкі форми астми й порушення імунітету також підвищують ризик важкого перебігу і смертності.
- Бідність. Люди з низьким рівнем доходів і незадовільними умовами життя схильні до підвищеного ризику зараження.
- Раса. Темношкірі та азійці схильні до більшого ризику смертності від COVID-19, ніж білі пацієнти. Ця тенденція збереглася і після того, як вчені внесли в аналіз статистичні корективи для обліку таких чинників, як вік, стать і стан здоров'я.
Виявлено антитіла, які нейтралізують COVID-19
Вчені з Німеччини змогли реконструювати 255 антитіл. 28 з них виявилися найпотужнішими й з успіхом нейтралізують COVID-19. Науковці вважають, що їх можна використовувати як і для лікування, так і для профілактики.
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До прикладу, виявлені антитіла можна буде використовувати для профілактики після контакту з інфікованою людиною. Вчені вважають, що "така форма втручання представляє особливий інтерес для припинення локальних спалахів і запобігання прогресування захворювання у людей з груп ризику".