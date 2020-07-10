За минулу добу в Україні підтвердили 819 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, загалом 52 043. Британські медики опублікували приголомшливі результати дослідження, що впливає на ризик смерті від COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 липня.

Новини про коронавірус в Україні 10 липня

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Статистика поширення COVID-19

В Україні підтвердили 52 043 випадки інфікування. 1 345 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Найбільша кількість активних хворих у Львівській області.

За минулу добу зафіксували 819 нових випадків інфікування SARS-CoV-2.

Скільки випадків COVID-19 зафіксовано в Україні

Львівська область – 6763 (+82)

Київ – 5990 (+118)

Чернівецька область – 5096 (+22)

Рівненська область – 4454 (+74)

Закарпатська область – 3734 (+112)

Київська область – 2940 (+45)

Волинська область – 2932 (+47)

Івано-Франківська область – 2915 (+58)

Харківська область – 2577 (+56)

Тернопільська область – 2174 (+21)

Одеська область – 2108 (+56)

Вінницька область – 2060 (+39)

Житомирська область – 1512 (+12)

Дніпропетровська область – 1137 (+7)

Хмельницька область – 881 (+16)

Донецька область – 751 (+2)

Черкаська область – 725 (+18)

Кіровоградська область – 670 (+1)

Запорізька область – 610 (+5)

Чернігівська область – 592 (+7)

Миколаївська область – 467 (+2)

Сумська область – 332 (+4)

Полтавська область – 330 (+3)

Херсонська область – 203 (+2)

Луганська область – 90

Cкільки людей померло по областях

Чернівецька область – 194 (+1)

Львівська область – 178 (+4)

Закарпатська область – 132 (+6)

Київ – 122

Івано-Франківська область – 107 (+1)

Харківська область – 102 (+1)

Рівненська область – 79

Волинська область – 71

Київська область – 55

Вінницька область – 34

Кіровоградська область – 33 (+1)

Житомирська область – 33 (+1)

Тернопільська область – 32 (+1)

Черкаська область – 28

Одеська область – 27 (+1)

Дніпропетровська область – 23

Хмельницька область – 20

Запорізька область – 19

Чернігівська область – 14 (+1)

Полтавська область – 13

Миколаївська область – 11

Донецька область – 10

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Де пацієнти одужали від коронавірусу

Чернівецька область – 2582 (+109)

Рівненська область – 2501 (+138)

Київ – 2033 (+71)

Київська область – 1720 (+70)

Вінницька область – 1485 (+42)

Волинська область – 1406 (+228)

Тернопільська область – 1353 (+10)

Харківська область – 1321 (+41)

Івано-Франківська область – 1228 (+15)

Закарпатська область – 1179 (+62)

Житомирська область – 1106 (+28)

Дніпропетровська область – 1015 (+13)

Львівська область – 1003 (+13)

Одеська область – 903 (+40)

Хмельницька область – 638 (+22)

Кіровоградська область – 582 (+8)

Черкаська область – 578 (+26)

Запорізька область – 493 (+15)

Миколаївська область – 356 (+10)

Полтавська область – 290 (+9)

Сумська область – 275 (+4)

Чернігівська область – 261 (+37)

Донецька область – 235 (+2)

Херсонська область – 184

Луганська область – 73 (+3)

Кількість отриманих ЦГЗ підозр на інфекцію: 98 603 (+1093).

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії: 773 831.

Кількість проведених ІФА-тестувань: 330 498.

Скільки медиків захворіло на коронавірус

За минулу добу COVID-19 виявили ще у 35 медпрацівників. Від початку 2020 року в Україні коронавірус виявили у 7 213 медиків. На жаль, відомо що щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. 4 812 працівників медичної сфери одужали

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 10 липня у Збройних силах України від коронавірусу лікуються 144 військових. Майже втричі більше військовослужбовців вже змогли подолати недугу – 428 осіб. Однак, на жаль, від початку пандемії 5 військовослужбовців померли.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 10 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину сім областей:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Чернігівська область.

У порівнянні з даними минулої доби, на одну область у цьому списку поменшало. Так, за показниками, що тепер відповідають припустимій нормі, вийшла Івано-Франківська область.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Станом на 10 липня у світі підтверджено 12 424 649 випадків зараження коронавірусом, 558 158 людей померли, 7 247 545 осіб одужали.

Найбільше хворих виявлено у США, Бразилії, Індії, Росії і Перу.

Що найбільше впливає на ризик смерті від COVID-19

Науковці проаналізували дані з медичних карт за останні три місяці приблизно 40% населення Англії – це 17 278 392 особи. З них 10 926 померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Що впливає на ризик смерті від коронавірусу

Вік . Пацієнти старше 80 років помирають від коронавірусу у 20 разів частіше, ніж люди за 50, і в сотні разів частіше пацієнтів молодше 40 років.

. Пацієнти помирають від коронавірусу у 20 разів частіше, ніж люди за 50, і в сотні разів частіше пацієнтів молодше 40 років. Стать . Чоловіки більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, ніж жінки.

. більше схильні до важкого перебігу і смертності від COVID-19, ніж жінки. Хронічні захворювання , такі як ожиріння, діабет, тяжкі форми астми й порушення імунітету також підвищують ризик важкого перебігу і смертності.

, такі як ожиріння, діабет, тяжкі форми астми й порушення імунітету також підвищують ризик важкого перебігу і смертності. Бідність . Люди з низьким рівнем доходів і незадовільними умовами життя схильні до підвищеного ризику зараження.

. Люди з низьким рівнем доходів і незадовільними умовами життя схильні до підвищеного ризику зараження. Раса. Темношкірі та азійці схильні до більшого ризику смертності від COVID-19, ніж білі пацієнти. Ця тенденція збереглася і після того, як вчені внесли в аналіз статистичні корективи для обліку таких чинників, як вік, стать і стан здоров'я.

Виявлено антитіла, які нейтралізують COVID-19

Вчені з Німеччини змогли реконструювати 255 антитіл. 28 з них виявилися найпотужнішими й з успіхом нейтралізують COVID-19. Науковці вважають, що їх можна використовувати як і для лікування, так і для профілактики.

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До прикладу, виявлені антитіла можна буде використовувати для профілактики після контакту з інфікованою людиною. Вчені вважають, що "така форма втручання представляє особливий інтерес для припинення локальних спалахів і запобігання прогресування захворювання у людей з груп ризику".