В Україні вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики реальності, пов'язані з коронавірусною пандемією.

Про це повідомляє пресслужба глави держави Володимира Зеленського з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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"Міністр охорони здоров’я зауважив, що вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики реальності, пов'язані з коронавірусною пандемією. Він додав, що в більшості країн існує централізований контроль за дотриманням карантинних заходів, і наголосив на небезпеці використання політичного ресурсу при маніпуляціях з карантином на місцях", – йдеться у джерелі.

Зазначено, що на сьогодні спостерігається позитивна тенденція у динаміці тих, хто одужав від коронавірусу, адже зафіксовано 1016 випадків одужання, тоді як нових хворих – 819.