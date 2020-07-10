Украина изучает опыт Испании в борьбе с коронавирусом
В Украине изучают иностранный опыт, в частности испанский, реагирования на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства Владимира Зеленского со ссылкой на слова министра здравоохранения Максима Степанова.
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"Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, реагирования на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мер, и отметил опасность использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах", – говорится в источнике.
Отмечено, что сегодня наблюдается положительная тенденция в динамике тех, кто выздоровел от коронавируса, так как зафиксировано 1 016 случаев выздоровления, тогда как новых больных – 819.