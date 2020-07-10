В Украине изучают иностранный опыт, в частности испанский, реагирования на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства Владимира Зеленского со ссылкой на слова министра здравоохранения Максима Степанова.

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"Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, реагирования на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мер, и отметил опасность использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах", – говорится в источнике.

Отмечено, что сегодня наблюдается положительная тенденция в динамике тех, кто выздоровел от коронавируса, так как зафиксировано 1 016 случаев выздоровления, тогда как новых больных – 819.

В целом в Украине подтвердили 52 043 случая инфицирования. 1 345 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Наибольшее количество активных больных – во Львовской области.



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала