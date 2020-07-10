За сутки в Украине 819 новых больных COVID-19, еще 1 016 больных выздоровели
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 819 новых случаев заражения коронавирусом. В целом, по состоянию на 10 июля в стране зарегистрировали 52 043 инфицированных COVID-19.
О новых случаях заражения коронавирусом в стране во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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С начала пандемии в Украине обнаружили 52 043 случая заражения коронавирусом. К сожалению, 1 345 умерли от осложнений, вызванных болезнью, 18 из которых за прошедшие сутки.
Рекордное количество выписанных пациентов
За минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов – 1 016. Суточное количество тех, кого выписали, превысило суточное количество больных. Всего с начала года от COVID-19 выздоровели 24 800 больных.
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве
На протяжении последних суток в Украине зафиксировали 819 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+118), а также в Закарпатской (+112), Львовской (+81) и Ровненской (+74) областях.
Статистика COVID-19 по областям Украины за 10 июля
- Винницкая область – 2 060 (+39);
- Волынская область – 2 932 (+57);
- Днепропетровская область – 1 137 (+7);
- Донецкая область – 751 (+2);
- Житомирская область – 1 512 (+12);
- Закарпатская область – 3 734 (+112);
- Запорожская область – 610 (+5);
- Ивано-Франковская область – 2 915 (+58);
- Кировоградская область – 670 (+1);
- Киев – 5 990 (+118);
- Киевская область – 2 940 (+45);
- Львовская область – 6 763 (+82);
- Луганская область – 90 (0);
- Николаевская область – 467 (+2);
- Одесская область – 2 108 (+56);
- Полтавская область – 330 (+3);
- Ровненская область – 4 454 (+74);
- Сумская область – 332 (+4);
- Тернопольская область – 2 174 (+21);
- Харьковская область – 2 577 (+56);
- Херсонская область – 203 (+2);
- Хмельницкая область – 881 (+16);
- Черновицкая область – 5 096 (+22);
- Черкасская область – 725 (+18);
- Черниговская область – 592 (+7).