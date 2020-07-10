За сутки в Украине 819 новых больных COVID-19, еще 1 016 больных выздоровели

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 819 новых случаев заражения коронавирусом. В целом, по состоянию на 10 июля в стране зарегистрировали 52 043 инфицированных COVID-19.

О новых случаях заражения коронавирусом в стране во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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С начала пандемии в Украине обнаружили 52 043 случая заражения коронавирусом. К сожалению, 1 345 умерли от осложнений, вызванных болезнью, 18 из которых за прошедшие сутки.

Рекордное количество выписанных пациентов

За минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов – 1 016. Суточное количество тех, кого выписали, превысило суточное количество больных. Всего с начала года от COVID-19 выздоровели 24 800 больных.

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве

На протяжении последних суток в Украине зафиксировали 819 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+118), а также в Закарпатской (+112), Львовской (+81) и Ровненской (+74) областях.

Статистика COVID-19 по областям Украины за 10 июля

Винницкая область – 2 060 (+39);

Волынская область – 2 932 (+57);

Днепропетровская область – 1 137 (+7);

Донецкая область – 751 (+2);

Житомирская область – 1 512 (+12);

Закарпатская область – 3 734 (+112);

Запорожская область – 610 (+5);

Ивано-Франковская область – 2 915 (+58);

Кировоградская область – 670 (+1);

Киев – 5 990 (+118);

Киевская область – 2 940 (+45);

Львовская область – 6 763 (+82);

Луганская область – 90 (0);

Николаевская область – 467 (+2);

Одесская область – 2 108 (+56);

Полтавская область – 330 (+3);

Ровненская область – 4 454 (+74);

Сумская область – 332 (+4);

Тернопольская область – 2 174 (+21);

Харьковская область – 2 577 (+56);

Херсонская область – 203 (+2);

Хмельницкая область – 881 (+16);

Черновицкая область – 5 096 (+22);

Черкасская область – 725 (+18);

Черниговская область – 592 (+7).



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала