За добу в Україні 819 нових хворих на COVID-19, ще 1 016 хворих одужали

За минулу добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом, станом на 10 липня в країні зареєстрували 52 043 інфікованих COVID-19.

Про нові випадки зараження коронавірусом в країні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.

Рекордна кількість виписаних пацієнтів

За минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 819 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+118), а також у Закарпатській (+112), Львівській (+81) та Рівненській (+74) областях.

Статистика COVID-19 в областях України за 10 липня

Вінницька область – 2 060 (+39);

Волинська область – 2 932 (+57);

Дніпропетровська область – 1 137 (+7);

Донецька область – 751 (+2);

Житомирська область – 1 512 (+12);

Закарпатська область – 3 734 (+112);

Запорізька область – 610 (+5);

Івано-Франківська область – 2 915 (+58);

Кіровоградська область – 670 (+1);

Київ – 5 990 (+118);

Київська область – 2 940 (+45);

Львівська область – 6 763 (+82);

Луганська область – 90 (0);

Миколаївська область – 467 (+2);

Одеська область – 2 108 (+56);

Полтавська область – 330 (+3);

Рівненська область – 4 454 (+74);

Сумська область – 332 (+4);

Тернопільська область – 2 174 (+21);

Харківська область – 2 577 (+56);

Херсонська область – 203 (+2);

Хмельницька область – 881 (+16);

Чернівецька область – 5 096 (+22);

Черкаська область – 725 (+18);

Чернігівська область – 592 (+7).



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу