За добу в Україні 819 нових хворих на COVID-19, ще 1 016 хворих одужали
За минулу добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом, станом на 10 липня в країні зареєстрували 52 043 інфікованих COVID-19.
Про нові випадки зараження коронавірусом в країні під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.
Рекордна кількість виписаних пацієнтів
За минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві
Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 819 випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зареєстрували у Києві (+118), а також у Закарпатській (+112), Львівській (+81) та Рівненській (+74) областях.
Статистика COVID-19 в областях України за 10 липня
- Вінницька область – 2 060 (+39);
- Волинська область – 2 932 (+57);
- Дніпропетровська область – 1 137 (+7);
- Донецька область – 751 (+2);
- Житомирська область – 1 512 (+12);
- Закарпатська область – 3 734 (+112);
- Запорізька область – 610 (+5);
- Івано-Франківська область – 2 915 (+58);
- Кіровоградська область – 670 (+1);
- Київ – 5 990 (+118);
- Київська область – 2 940 (+45);
- Львівська область – 6 763 (+82);
- Луганська область – 90 (0);
- Миколаївська область – 467 (+2);
- Одеська область – 2 108 (+56);
- Полтавська область – 330 (+3);
- Рівненська область – 4 454 (+74);
- Сумська область – 332 (+4);
- Тернопільська область – 2 174 (+21);
- Харківська область – 2 577 (+56);
- Херсонська область – 203 (+2);
- Хмельницька область – 881 (+16);
- Чернівецька область – 5 096 (+22);
- Черкаська область – 725 (+18);
- Чернігівська область – 592 (+7).