В Україні понад 51 тисяча людей заразилися коронавірусом, а загальна кількість хворих у світі перевищила 12 мільйонів. 8 областей України не готові до послаблення карантину. Через карантин естонець понад 100 днів прожив в аеропорту Філіппін. Штучна вентиляція легень при COVID-19 часто викликає важкі ускладнення. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 липня.

Новини про коронавірус в Україні 9 липня

Статистика поширення COVID-19 в країні

За минулу добу в Україні виявили 810 випадків зараження коронавірусом, найбільше з яких знову на Львівщині (+119). На жаль, впродовж минулого дня ще 21 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Днем раніше Новини про коронавірус 8 липня: МОЗ готується до найгіршого сценарію, 807 нових хворих

Втім, є і хороші новини, адже від учора виписали 665 людей, адже вони вже подолали COVID-19.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні провели 27 584 тестування на виявлення коронавірусної інфекції. З них 13 568 методом ПЛР, а ще 14 016 методом ІФА.

Від початку пандемії в Україні виявили 51 224 випадки зараження коронавірусом. 23 784 вже вилікувались, але 1 317 пацієнтів не змогли подолати хворобу.

Ситуація з коронавірусом в областях України

Вінницька область – 2021 (1443 одужали, 1 помер);

Волинська область – 2875 (1178 одужали);

Дніпропетровська область – 1130 (1002 одужали);

Донецька область – 749 (233 одужали);

Житомирська область – 1500 (1078 одужали);

Закарпатська область – 3622 (1117 одужали, 5 померли);

Запорізька область – 605 (468 одужали, 1 помер);

Івано-Франківська область – 2857 (1213 одужали, 1 помер);

Київ – 5872 (1962 одужали, 3 померли);

Київська область – 2895 (1650 одужали);

Кіровоградська область – 669 (574 одужали);

Луганська область – 90 (70 одужали);

Львівська область – 6681 (990 одужали, 4 померли);

Миколаївська область – 465 (346 одужали);

Одеська область – 2052 (863 одужали, 1 помер);

Полтавська область – 327 (281 одужали);

Рівненська область – 4380 (2363 одужали, 1 помер);

Сумська область – 328 (271 одужали);

Тернопільська область – 2153 (1343 одужали);

Харківська область – 2521 (1280 одужали, 2 померли);

Херсонська область – 201 (184 одужали);

Хмельницька область – 865 (616 одужали);

Черкаська область – 707 (552 одужали, 1 помер);

Чернівецька область – 5074 (2473 одужали, 1 помер);

Чернігівська область – 585 (224 одужали).

Коронавірус у Збройних силах України: станом на 9 липня на COVID-19 хворіють 154 військових, а ще 565 перебувають на самоізоляції. Натомість 406 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

станом на 9 липня на COVID-19 хворіють 154 військових, а ще 565 перебувають на самоізоляції. Натомість 406 військовослужбовців змогли подолати недугу, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених хворобою. COVID-19 серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили у 56 медпрацівників. Загалом, початку пандемії хворобу виявили у 7 148 медиків, щонайменше 43 з яких померли під час її перебігу. Втім, є і хороші новини, адже 4 579 працівників медичної сфери вже одужали.

За минулу добу коронавірус виявили у 56 медпрацівників. Загалом, початку пандемії хворобу виявили у 7 148 медиків, щонайменше 43 з яких померли під час її перебігу. Втім, є і хороші новини, адже 4 579 працівників медичної сфери вже одужали. Коронавірус у Держприкордонслужбі: від початку 2020 року коронавірус діагностували у 117 прикордонників. 81 з них одужав, але 2 померли.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Головні останні новини про COVID-19 в країні

Під час карантину ВВП України скоротився майже вдвічі

Через спалах коронавірусу ВВП України впав на 5,9%. Це трохи більше, ніж за січень-травень 2020 року, коли внутрішній валовий продукт скоротився на 5%. В Мінекономіки зауважили, що пом’якшення карантину з середини травня і подальше зняття обмежень дозволять пожвавити економічну активність. Відтак, наприкінці 2020 року варто очікувати на зростання ВВП.

8 областей України не готові послабити карантин

Через підвищену захворюваність на коронавірус серед населення, до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти вісім областей:

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Чернігівська область.

На Харківщині через пасажирів без масок потяг затримався на годину

Приміський поїзд №6015 Козача Лопань – Харків простояв на станції "Дергачі" 51 хвилину та прибув на кінцеву станцію із затримкою у 49 хвилин. Все через відмову деяких пасажирів одягнути маску. Вони не реагували на зауваження та роз'яснення залізничників, а також на заклики по гучномовцю. Провідники викликали на місце поліцію, яка провела роз'яснювальну роботу з порушниками.

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Новини про коронавірус у світі 9 липня

У світі понад 12 мільйонів випадків зараження COVID-19

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії коронавірус виявили у 12 061 тисячі 802 людей. Водночас 6 604 424 пацієнтів одужали, але 549 822 померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 055 144; Бразилія – 1 713 160; Індія – 767 296; Росія – 706 179; Перу – 312 911;



Як безпечно мандрувати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу

Через карантин естонець понад 100 днів прожив в аеропорту Філіппін

Починаючи з 20 березня, естонець Роман Трофимов 109 днів прожив в аеропорту філіппінського міста Маніла. Через карантин його не випускали з будівлі аеропорту, а додому він не міг потрапити через скасовані рейси. Представники посольства Естонії в Японії пропонували Трофимову у квітні вилетіти з Маніли рятувальним рейсом, заплативши за це приблизно 1500 євро. Йому запропонували взяти консульський кредит, але він відмовився, оскільки не міг його повернути.

Дослідження коронавірусу

Штучна вентиляція легень при COVID-19 часто викликає важкі ускладнення

Дослідники встановили, що у пацієнтів з COVID-19, які отримують штучну вентиляцію легенів (ШВЛ), часто розвиваються ускладнення – баротравми. Це призводять до збільшення ризику смерті пацієнта або до довшого перебування в лікарні