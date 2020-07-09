У симптомних хворих на коронавірус визначити по голосу наявність інфекції не складно – їх тембр стає нижче, при цьому звуки "вимовляють в ніс". Тепер фахівці з розпізнавання звуків з США навчилися помічати зміни, які неможливо визначити на слух – в тому числі, у безсимптомних носіїв коронавірусу.

Група вчених з MIT працювала над вивченням голосових маркерів неврологічних захворювань. З початком пандемії вони вирішили знайти в мові сліди запалення дихальної системи, що викликає COVID-19. Про це пише MIT News.

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Як вчені виявили біомаркери в голосі

Для початку дослідники прослухали записи мови хворих знаменитостей, викладені в YouTube, і порівняли їх з тим, як вони говорили до хвороби.

Потім, опрацювавши аудіозаписи розмови пацієнтів з COVID-19, у яких ще не проявилися симптоми, вчені виявили голосові біомаркери – або вимірювані індикатори цього захворювання.



Як голос допоможе виявити безсимптомних носіїв коронавірусу / Фото news.mit.edu

Запалені м'язи можна почути

Біомаркери виникають через порушення в русі м'язів дихальної, ларингальної або артикуляційної систем, що виникають внаслідок запалення при COVID-19.

Потоки повітря, взаємодіючи з сотнями запалених м'язів, спотворюють звуки мови. Це відбивається на гучності, тоні, безперервності і резонансі голосу – і все це можна виміряти.

Отримані дані вказують на те, що біомаркери голосової системи можна використовувати для виявлення COVID-19, що протікає у пацієнтів без симптомів,

– резюмували вчені.

Це допоможе відстежувати безсимптомних хворих

Саме безсимптомних пацієнтів вважають найбільшою небезпекою, адже вони значно ускладнюють боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

Дослідники планують розробити програму і вже уклали договір з Інститутом досліджень мозку MIT на інтеграцію технології діагностики в додаток VoiceUp, який створений для вивчення зв'язку голосу і депресії.