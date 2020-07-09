У симптомных больных коронавирусом определить по голосу наличие инфекции не сложно – их тембр становится ниже, при этом звуки "произносят в нос". Теперь специалисты по распознаванию звуков из США научились замечать изменения, которые невозможно определить на слух – в том числе и у бессимптомных носителей коронавируса.

Группа ученых из MIT работала над изучением голосовых маркеров неврологических заболеваний. С началом пандемии они решили найти в голосе следы воспаления дыхательной системы, которое вызывает COVID-19. Об этом пишет MIT News.

Читайте также Почти 80% больных COVID-19 не имеют симптомов

Как ученые обнаружили биомаркеры в голосе

Для начала исследователи прослушали записи речи больных знаменитостей, выложенные в YouTube, и сравнили их с тем, как они говорили до болезни.

Затем, проработав аудиозаписи разговора пациентов с COVID-19, у которых еще не проявились симптомы, ученые обнаружили голосовые биомаркеры – или измеряемые индикаторы этого заболевания.



Как голос поможет выявить бессимптомных носителей коронавируса / Фото news.mit.edu

Воспаленные мышцы можно услышать

Биомаркеры возникают из-за нарушений в движении мышц дыхательной, ларингальной или артикуляционной систем, возникающих вследствие воспаления при COVID-19.

Потоки воздуха, взаимодействуя с сотнями воспаленных мышц, искажают звуки речи. Это отражается на громкости, тоне, непрерывности и резонансе голоса – и все это можно измерить.

Полученные данные указывают на то, что биомаркеры голосовой системы можно использовать для выявления COVID-19, протекающего у пациентов без симптомов,

– резюмировали ученые.

Это поможет отслеживать бессимптомных больных

Именно бессимптомных пациентов считают самой большой опасностью, ведь они значительно усложняют борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Исследователи планируют разработать программу и уже заключили договор с Институтом исследований мозга MIT на интеграцию технологии диагностики в приложение VoiceUp, который создан для изучения связи голоса и депрессии.