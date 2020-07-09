В Украине более 51 тысячи человек заразились коронавирусом, а общее количество больных в мире превысило 12 миллионов. 8 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Из-за карантина эстонец более 100 дней прожил в аэропорту Филиппин. Искусственная вентиляция легких при COVID-19 часто вызывает тяжелые осложнения. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 9 июля

Статистика распространения COVID-19 в стране

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 810 случаев заражения коронавирусом, больше всего из которых снова на Львовщине (+119). К сожалению, в течение прошлого дня еще 21 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.

Днем ранее Новости о коронавирусе 8 июля: Минздрав готовится к худшему сценарию, 807 новых больных

Впрочем, есть и хорошие новости: со вчерашнего дня выписали 665 людей, ведь они уже преодолели COVID-19.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине провели 27 584 тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 13 568 методом ПЦР, а еще 14 016 методом ИФА.

С начала пандемии в Украине обнаружили 51 224 случая заражения коронавирусом. 23 784 уже вылечились, но 1 317 пациентов не смогли побороть болезнь.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины

Винницкая область – 2021 (1443 выздоровели, 1 умер);

Волынская область – 2875 (1178 выздоровели);

Днепропетровская область – 1130 (1002 выздоровели);

Донецкая область – 749 (233 выздоровели);

Житомирская область – 1500 (1078 выздоровели);

Закарпатская область – 3622 (1117 выздоровели, 5 умерли);

Запорожская область – 605 (468 выздоровели, 1 умер);

Ивано-Франковская область – 2857 (1213 выздоровели, 1 умер);

Киев – 5872 (1962 выздоровели, 3 умерли);

Киевская область – 2895 (1650 выздоровели);

Кировоградская область – 669 (574 выздоровели);

Луганская область – 90 (70 выздоровели);

Львовская область – 6681 (990 выздоровели, 4 умерли);

Николаевская область – 465 (346 выздоровели);

Одесская область – 2052 (863 выздоровели, 1 умер);

Полтавская область – 327 (281 выздоровели);

Ровненская область – 4380 (2363 выздоровели, 1 умер);

Сумская область – 328 (271 выздоровели);

Тернопольская область – 2153 (1343 выздоровели);

Харьковская область – 2521 (1280 выздоровели, 2 умерли);

Херсонская область – 201 (184 выздоровели);

Хмельницкая область – 865 (616 выздоровели);

Черкасская область – 707 (552 выздоровели, 1 умер);

Черновицкая область – 5074 (2473 выздоровели, 1 умер);

Черниговская область – 585 (224 выздоровели).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 9 июля COVID-19 болеют 154 военных, а еще 565 находятся в самоизоляции. Зато 406 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

по состоянию на 9 июля COVID-19 болеют 154 военных, а еще 565 находятся в самоизоляции. Зато 406 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью. COVID-19 среди украинских медиков: За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 56 медработников. В общем, с начала пандемии болезнь обнаружили у 7 148 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли во время ее течения. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 4 579 работников медицинской сферы уже выздоровели.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 56 медработников. В общем, с начала пандемии болезнь обнаружили у 7 148 медиков, по меньшей мере 43 из них умерли во время ее течения. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 4 579 работников медицинской сферы уже выздоровели. Коронавирус в Госпогранслужбе: с начала 2020 года коронавирус диагностировали у 117 пограничников. 81 из них выздоровели, но 2 умерли.



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Главные последние новости о COVID-19 в стране

Во время карантина ВВП Украины сократился почти вдвое

Из-за вспышки коронавируса ВВП Украины упал на 5,9%. Это чуть больше, чем за январь-май 2020 года, когда валовой внутренний продукт сократился на 5%. В Минэкономики отметили, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений позволят оживить экономическую активность. Следовательно, в конце 2020 года стоит ожидать роста ВВП.

8 областей Украины не готовы ослабить карантин

Из-за повышенной заболеваемости коронавирусом среди населения, к следующему этапу ослабление карантина не готовы перейти восемь областей:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Черниговская область.

На Харьковщине из-за пассажиров без масок поезд задержался на час

Пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков простоял на станции "Дергачи" 51 минуту и прибыл на конечную станцию с задержкой в 49 минут. Все из-за отказа некоторых пассажиров надеть маску. Они не реагировали на замечания и разъяснения железнодорожников, а также на призывы по громкоговорителю. Проводники вызвали на место полицию, которая провела разъяснительную работу с нарушителями.

Актуально Для украинцев пока открыты 23 страны мира, но не из ЕС: перечень

Новости о коронавирусе в мире 9 июля

В мире более 12 миллионов случаев заражения COVID-19

Согласно данным СНБО, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 12 061 802 человек. В то же время 6 604 424 пациентов выздоровели, но 549 822 умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 055 144; Бразилия – 1 713 160; Индия – 767 296; Россия – 706 179; Перу – 312 911;



Как безопасно путешествовать во время пандемии / Инфографика 24 канала

Из-за карантина эстонец более 100 дней прожил в аэропорту Филиппин

Начиная с 20 марта, эстонец Роман Трофимов 109 дней прожил в аэропорту филиппинского города Манила. Из-за карантина его не выпускали из здания аэропорта, а домой он не мог попасть из-за отмененных рейсов. Представители посольства Эстонии в Японии предлагали Трофимову в апреле вылететь из Манилы спасательным рейсом, заплатив за это примерно 1500 евро. Ему предложили взять консульский кредит, но он отказался, поскольку не мог его вернуть.

Исследования коронавируса

Искусственная вентиляция легких при COVID-19 часто вызывает тяжелые осложнения

Исследователи установили, что у пациентов с COVID-19, которые получают искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), часто развиваются осложнения – баротравмы. Это приводит к увеличению риска смерти пациента или к длительному пребыванию в больнице.