Главные новости о коронавирусе 10 июля: что влияет на риск смерти от COVID-19, статистика
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 819 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в общем 52 043. Британские медики опубликовали потрясающие результаты исследования, что влияет на риск смерти от COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 10 июля
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Статистика распространения COVID-19
В Украине подтвердили 52 043 случая инфицирования. 1 345 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Наибольшее количество активных больных во Львовской области.
За минувшие сутки зафиксировали 819 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.
Сколько случаев COVID-19 зафиксировано в Украине
- Львовская область – 6763 (+82)
- Киев – 5990 (+118)
- Черновицкая область – 5096 (+22)
- Ровненская область – 4454 (+74)
- Закарпатская область – 3734 (+112)
- Киевская область – 2940 (+45)
- Волынская область – 2932 (+47)
- Ивано-Франковская область – 2915 (+58)
- Харьковская область – 2577 (+56)
- Тернопольская область – 2174 (+21)
- Одесская область – 2108 (+56)
- Винницкая область – 2060 (+39)
- Житомирская область – 1512 (+12)
- Днепропетровская область – 1137 (+7)
- Хмельницкая область – 881 (+16)
- Донецкая область – 751 (+2)
- Черкасская область – 725 (+18)
- Кировоградская область – 670 (+1)
- Запорожская область – 610 (+5)
- Черниговская область – 592 (+7)
- Николаевская область – 467 (+2)
- Сумская область – 332 (+4)
- Полтавская область – 330 (+3)
- Херсонская область – 203 (+2)
- Луганская область – 90
Сколько людей умерло по областям
- Черновицкая область – 194 (+1)
- Львовская область – 178 (+4)
- Закарпатская область – 132 (+6)
- Киев – 122
- Ивано-Франковская область – 107 (+1)
- Харьковская область – 102 (+1)
- Ровненская область – 79
- Волынская область – 71
- Киевская область – 55
- Винницкая область – 34
- Кировоградская область – 33 (+1)
- Житомирская область – 33 (+1)
- Тернопольская область – 32 (+1)
- Черкасская область – 28
- Одесская область – 27 (+1)
- Днепропетровская область – 23
- Хмельницкая область – 20
- Запорожская область – 19 (+1)
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 14 (+1)
- Николаевская область – 11
- Донецкая область – 10
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Где пациенты выздоровели от коронавируса
- Черновицкая область – 2582 (+109)
- Ровненская область – 2501 (+138)
- Киев – 2033 (+71)
- Киевская область – 1720 (+70)
- Винницкая область – 1485 (+42)
- Волынская область – 1406 (+228)
- Тернопольская область – 1353 (+10)
- Харьковская область – 1321 (+41)
- Ивано-Франковская область – 1228 (+15)
- Закарпатская область – 1179 (+62)
- Житомирская область – 1106 (+28)
- Днепропетровская область – 1015 (+13)
- Львовская область – 1003 (+13)
- Одесская область – 903 (+40)
- Хмельницкая область – 638 (+22)
- Кировоградская область – 582 (+8)
- Черкасская область – 578 (+26)
- Запорожская область – 493 (+15)
- Николаевская область – 356 (+10)
- Полтавская область – 290 (+9)
- Сумская область – 275 (+4)
- Черниговская область – 261 (+37)
- Донецкая область – 235 (+2)
- Херсонская область – 184
- Луганская область – 73 (+3)
Количество полученных ЦОЗ подозрений на инфекцию: 98 603 (+1093).
Количество проведенных ПЦР-тестов с начала пандемии: 773 831.
Количество проведенных ИФА-тестов: 330 498.
Сколько медиков заболели коронавирусом
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 35 медработников. С начала 2020 года в Украине коронавирус обнаружили у 7 213 медиков. К сожалению, известно, что по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. 4 812 работников медицинской сферы выздоровели.
Коронавирус в ВСУ
По состоянию на 10 июля в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечатся 144 военных. Почти в три раза больше военнослужащих уже смогли преодолеть недуг – 428 человек. Однако, к сожалению, с начала пандемии 5 военнослужащих погибли.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 10 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина семь областей:
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ровненская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Черниговская область.
По сравнению с данными за прошедшие сутки на одну область в этом списке стало меньше. Так, по показателям, которые теперь соответствуют допустимой норме, вышла Ивано-Франковская область.
Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 10 июля в мире подтверждено 12 424 649 случаев заражения коронавирусом, 558 158 человек умерли, 7 247 545 человек выздоровели.
Больше всего больных выявлено в США, Бразилии, Индии, России и Перу.
Что больше всего влияет на риск смерти от COVID-19
Ученые проанализировали данные из медицинских карт за последние три месяца примерно 40% населения Англии – это 17 278 392 лица. Из них 10 926 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Что влияет на риск смерти от коронавируса
- Возраст. Пациенты старше 80 лет умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет.
- Пол. Мужчины больше склонны к тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины.
- Хронические заболевания, такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности.
- Бедность. Люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения.
- Раса. Темнокожие и азиаты подвержены большему риску смертности от COVID-19, чем белые пациенты. Эта тенденция сохранилась и после того, как ученые внесли в анализ статистические коррективы для учета таких факторов, как возраст, пол и состояние здоровья.
Обнаружены антитела, которые нейтрализуют COVID-19
Ученые из Германии смогли реконструировать 255 антител. 28 из них оказались самыми мощными и с успехом нейтрализуют COVID-19. Ученые считают, что их можно использовать как для лечения, так и для профилактики.
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К примеру, обнаруженные антитела можно будет использовать для профилактики после контакта с инфицированным человеком. Ученые считают, что "такая форма вмешательства представляет особый интерес для прекращения локальных вспышек и предотвращения прогрессирования заболевания у людей из групп риска".