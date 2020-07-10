За прошедшие сутки в Украине подтвердили 819 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в общем 52 043. Британские медики опубликовали потрясающие результаты исследования, что влияет на риск смерти от COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 10 июля

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Статистика распространения COVID-19

В Украине подтвердили 52 043 случая инфицирования. 1 345 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Наибольшее количество активных больных во Львовской области.

За минувшие сутки зафиксировали 819 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Сколько случаев COVID-19 зафиксировано в Украине

Львовская область – 6763 (+82)

Киев – 5990 (+118)

Черновицкая область – 5096 (+22)

Ровненская область – 4454 (+74)

Закарпатская область – 3734 (+112)

Киевская область – 2940 (+45)

Волынская область – 2932 (+47)

Ивано-Франковская область – 2915 (+58)

Харьковская область – 2577 (+56)

Тернопольская область – 2174 (+21)

Одесская область – 2108 (+56)

Винницкая область – 2060 (+39)

Житомирская область – 1512 (+12)

Днепропетровская область – 1137 (+7)

Хмельницкая область – 881 (+16)

Донецкая область – 751 (+2)

Черкасская область – 725 (+18)

Кировоградская область – 670 (+1)

Запорожская область – 610 (+5)

Черниговская область – 592 (+7)

Николаевская область – 467 (+2)

Сумская область – 332 (+4)

Полтавская область – 330 (+3)

Херсонская область – 203 (+2)

Луганская область – 90

Сколько людей умерло по областям

Черновицкая область – 194 (+1)

Львовская область – 178 (+4)

Закарпатская область – 132 (+6)

Киев – 122

Ивано-Франковская область – 107 (+1)

Харьковская область – 102 (+1)

Ровненская область – 79

Волынская область – 71

Киевская область – 55

Винницкая область – 34

Кировоградская область – 33 (+1)

Житомирская область – 33 (+1)

Тернопольская область – 32 (+1)

Черкасская область – 28

Одесская область – 27 (+1)

Днепропетровская область – 23

Хмельницкая область – 20

Запорожская область – 19 (+1)

Полтавская область – 13

Черниговская область – 14 (+1)

Николаевская область – 11

Донецкая область – 10

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Где пациенты выздоровели от коронавируса

Черновицкая область – 2582 (+109)

Ровненская область – 2501 (+138)

Киев – 2033 (+71)

Киевская область – 1720 (+70)

Винницкая область – 1485 (+42)

Волынская область – 1406 (+228)

Тернопольская область – 1353 (+10)

Харьковская область – 1321 (+41)

Ивано-Франковская область – 1228 (+15)

Закарпатская область – 1179 (+62)

Житомирская область – 1106 (+28)

Днепропетровская область – 1015 (+13)

Львовская область – 1003 (+13)

Одесская область – 903 (+40)

Хмельницкая область – 638 (+22)

Кировоградская область – 582 (+8)

Черкасская область – 578 (+26)

Запорожская область – 493 (+15)

Николаевская область – 356 (+10)

Полтавская область – 290 (+9)

Сумская область – 275 (+4)

Черниговская область – 261 (+37)

Донецкая область – 235 (+2)

Херсонская область – 184

Луганская область – 73 (+3)

Количество полученных ЦОЗ подозрений на инфекцию: 98 603 (+1093).

Количество проведенных ПЦР-тестов с начала пандемии: 773 831.

Количество проведенных ИФА-тестов: 330 498.

Сколько медиков заболели коронавирусом

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 35 медработников. С начала 2020 года в Украине коронавирус обнаружили у 7 213 медиков. К сожалению, известно, что по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. 4 812 работников медицинской сферы выздоровели.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 10 июля в Вооруженных силах Украины от коронавируса лечатся 144 военных. Почти в три раза больше военнослужащих уже смогли преодолеть недуг – 428 человек. Однако, к сожалению, с начала пандемии 5 военнослужащих погибли.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 10 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина семь областей:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Черниговская область.

По сравнению с данными за прошедшие сутки на одну область в этом списке стало меньше. Так, по показателям, которые теперь соответствуют допустимой норме, вышла Ивано-Франковская область.

Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 10 июля в мире подтверждено 12 424 649 случаев заражения коронавирусом, 558 158 человек умерли, 7 247 545 человек выздоровели.

Больше всего больных выявлено в США, Бразилии, Индии, России и Перу.

Что больше всего влияет на риск смерти от COVID-19

Ученые проанализировали данные из медицинских карт за последние три месяца примерно 40% населения Англии – это 17 278 392 лица. Из них 10 926 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Что влияет на риск смерти от коронавируса

Возраст. Пациенты старше 80 лет умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет.

Пациенты умирают от коронавируса в 20 раз чаще, чем люди за 50, и в сотни раз чаще пациентов моложе 40 лет. Пол. Мужчины больше склонны к тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины.

больше склонны к тяжелому течению и смертности от COVID-19, чем женщины. Хронические заболевания , такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности.

, такие как ожирение, диабет, тяжелые формы астмы и нарушения иммунитета также повышают риск тяжелого течения и смертности. Бедность. Люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения.

Люди с низким уровнем доходов и неудовлетворительными условиями жизни подвержены повышенному риску заражения. Раса. Темнокожие и азиаты подвержены большему риску смертности от COVID-19, чем белые пациенты. Эта тенденция сохранилась и после того, как ученые внесли в анализ статистические коррективы для учета таких факторов, как возраст, пол и состояние здоровья.

Обнаружены антитела, которые нейтрализуют COVID-19

Ученые из Германии смогли реконструировать 255 антител. 28 из них оказались самыми мощными и с успехом нейтрализуют COVID-19. Ученые считают, что их можно использовать как для лечения, так и для профилактики.

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К примеру, обнаруженные антитела можно будет использовать для профилактики после контакта с инфицированным человеком. Ученые считают, что "такая форма вмешательства представляет особый интерес для прекращения локальных вспышек и предотвращения прогрессирования заболевания у людей из групп риска".