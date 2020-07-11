В Украине за сутки 800 новых больных коронавирусом. 4 отечественных препарата тестируют на эффективность лечения COVID-19. Зеленский просит Раду отменить карантинные ограничения зарплат чиновников. На морском курорте Николаевщины вспышка коронавируса. США побили антирекорд по приросту новых больных. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 11 июля

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 800 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве (+125), а также во Львовской (+119) и Закарпатской (+108) областях.

Днем ранее Главные новости о коронавирусе 10 июля: риск смерти, вспышка на заводе крабовых палочек

За минувшие сутки выписали 861 пациента, который лечился от коронавируса. К сожалению, со вчерашнего дня умерли еще 27 инфицированных.

С начала пандемии в Украине обнаружили 52 843 случая инфицирования коронавирусом. 25 810 из них остаются активными. Всего с начала года в Украине от COVID-19 выздоровел 24 661 человек, но умерли 1 372 пациента с COVID-19.

COVID-19 в областях Украины

Винницкая область – 2 081 (+21);

Волынская область – 2 987 (+55);

Днепропетровская область – 1 140 (+3);

Донецкая область – 758 (+7);

Житомирская область – 1 512 (0);

Закарпатская область – 3 842 (+108);

Запорожская область – 612 (+2);

Ивано-Франковская область – 2 971 (+56);

Кировоградская область – 670 (0);

Киев – 6 115 (+125);

Киевская область – 2 986 (+46);

Львовская область – 6 882 (+119);

Луганская область – 93 (+3);

Николаевская область – 477 (+10);

Одесская область – 2 141 (+33);

Полтавская область – 331 (+1);

Ровненская область – 4 520 (+66);

Сумская область – 337 (+5);

Тернопольская область – 2 217 (+43);

Харьковская область – 2 621 (+44);

Херсонская область – 204 (+1);

Хмельницкая область – 888 (+7);

Черновицкая область – 5 117 (+21);

Черкасская область – 738 (+13);

Черниговская область – 594 (+2).

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: по состоянию на 11 июля от болезни лечатся 144 военных, а еще 519 находятся на самоизоляции. Зато 440 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

по состоянию на 11 июля от болезни лечатся 144 военных, а еще 519 находятся на самоизоляции. Зато 440 военнослужащих смогли преодолеть недуг, но еще 5 умерли от осложнений, вызванных болезнью. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 48 медработников. В общем, с начала пандемии болезнь обнаружили у 7 261 медика, по меньшей мере 43 из них умерли во время ее течения. Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 4 920 работников медицинской сферы уже выздоровели.



Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Главные новости о COVID-19 в стране за сегодня

4 отечественных препарата тестируют на эффективность лечения COVID-19

На эффективность в лечении COVID-19 проверяют 4 отечественных препарата: Амизон, Амиксин, Корвитин, Биовен. По словам Степанова, некоторые из них уже находятся на завершающих стадиях клинических испытаний.

8 областей Украины не готовы к ослаблению карантина

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Напомним, что с 22 июня возможность ослабления ограничений в регионах определяют уже по 4 критериям. Согласно им по состоянию на 11 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина шесть областей:

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Черниговская область.

Зеленский просит Раду отменить карантинные ограничения зарплат чиновников

Зеленский просит членов парламента принять на внеочередном заседании 13 июля проект закона, который предусматривает отмену введенных по его же инициативе ограничений зарплат чиновников в 47 тысяч гривен. Напомним, что ограничения зарплат чиновников были введены из-за карантина еще 13 апреля.

На морском курорте в Николаевской области вспышка коронавируса

В курортном селе Рыбаковка Коблевской ОТО у двоих человек обнаружили коронавирус. Чтобы сдержать распространение COVID-19, детский сад "Жемчужинка" закрыли на карантин. Поскольку работники семейной амбулатории контактировали с больными коронавирусом, учреждение тоже закрыли на двухнедельный карантин.

К теме Коронавирус в США: новый антирекорд и COVID-19 "помолодел"

Новости о коронавирусе в мире 11 июля

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире коронавирус диагностировали у 12 518 263 человек. В то же время 6 898 615 пациентов выздоровели, но 560 781 умер.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 3 184 722;

Бразилия – 1 800 827;

Индия – 820 916;

Россия – 719 449;

Перу – 319 646;



Как безопасно путешествовать во время пандемии / Инфографика 24 канала

США побили антирекорд по новым случаям коронавируса

На протяжении последних суток в США обнаружили 63 242 новых больных – это абсолютный максимум с начала эпидемии. Отметим, что страна уже долгое время находится на первом месте по количеству выявленных больных коронавирусом. Кроме того, в Штатах дважды в течение одной недели фиксировали антирекорды по суточному приросту больных. Главный инфекционист США Энтони Фаучи констатировал, что ситуация в стране очень серьезная. Поэтому в Белом доме призвали молодых американцев пройти тест на вирус, даже если у них нет симптомов заболевания.

Исследования коронавируса

Почему коронавирус атакует не только легкие, но и весь организм

Медики в очередной раз подтвердили, что коронавирус атакует практически каждую основную систему человеческого организма, повреждая органы и заставляя кровь сворачиваться. Сердце теряет здоровый ритм, почки перестают нормально функционировать, а кожа покрывается сыпью. Также коронавирус вызывает головные боли, головокружение, боль в мышцах и желудке и множество других симптомов вместе с классическими респираторными симптомами, таки как кашель и лихорадка.

Значительная часть ущерба, который может причинить вирус, связана с его родством с рецепторами ACE2. Он покрывает клетки, которые выстилают кровеносные сосуды, почки, печеночные протоки, поджелудочную железу, кишечный тракт и дыхательные пути.