Коронавірус у США: новий масовий спалах і антирекорд – за добу 45 тисяч нових випадків
У США COVID-19 інфікувались вже близько 2,5 мільйона людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли понад 125 тисяч американців. Американські епідеміологи починають бити на сполох.
Інтенсивність поширення інфекції в Штатах стрімко зростає. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані онлайн-карти університету Джона Хопкінса.
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Яка ситуація з коронавірусом в США: останні новини
- США наразі перебувають на першому місці у рейтингу за кількість хворих на COVID-19. Водночас у Штатах зробили рекордну кількість тестів – понад 29 мільйонів.
- Схоже у Штатах розпочався новий масовий спалах епідемії. Станом на 26 червня зареєстровано новий рекорд по добовому приросту випадків коронавірусу.
- Протягом доби в США виявили 45 242 нових хворих – це абсолютний максимум з початку епідемії і майже на 6 тисяч випадків більше попереднього рекордного показника, який зареєстрували 25 червня.
- Протягом тижня в США фактично щодня фіксують добові рекорди. Максимальні показники до цього реєструвалися в квітні, а згодом інтенсивність поширення інфекції почала падати.
- За підрахунками Associated Press, за останні два тижні середньодобовий приріст нових випадків зараження в США збільшився на понад 50%.
Що кажуть епідеміологи і як реагують чиновники
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі констатував, що в ситуація в країні дуже серйозна. Під час брифінгу представники Білого дому закликали молодих американців пройти тест на вірус, навіть якщо у них немає симптомів захворювання.
Фахівці в галузі охорони здоров'я відзначають, що реальні цифри можуть в 10 разів перевищувати офіційні дані.
У деяких штатах, зокрема в Техасі, Флориді та Арізоні погіршення ситуації змусило владу відкласти зняття введених раніше карантинних обмежень.
Зазначимо, що через спалах коронавірусу вперше режим major disaster оголосили на всій території США.
Коли у США з'явиться вакцина та ліки
Президент Дональд Трамп обіцяв, що вже до кінця 2020 року американцям буде доступна вакцина від COVID-19 та ефективні ліки. Також глава держави оптимістично налаштований щодо відновлення економіки після коронавірусної кризи.
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