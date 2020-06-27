У США COVID-19 інфікувались вже близько 2,5 мільйона людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли понад 125 тисяч американців. Американські епідеміологи починають бити на сполох.

Інтенсивність поширення інфекції в Штатах стрімко зростає. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані онлайн-карти університету Джона Хопкінса.

До теми Вбивства темношкірих у США: чи вплинули протести Black Lives Matter на поширення COVID-19

Яка ситуація з коронавірусом в США: останні новини

США наразі перебувають на першому місці у рейтингу за кількість хворих на COVID-19. Водночас у Штатах зробили рекордну кількість тестів – понад 29 мільйонів.

Схоже у Штатах розпочався новий масовий спалах епідемії . Станом на 26 червня зареєстровано новий рекорд по добовому приросту випадків коронавірусу.

. Станом на 26 червня зареєстровано новий рекорд по добовому приросту випадків коронавірусу. Протягом доби в США виявили 45 242 нових хворих – це абсолютний максимум з початку епідемії і майже на 6 тисяч випадків більше попереднього рекордного показника, який зареєстрували 25 червня.

з початку епідемії і майже на 6 тисяч випадків більше попереднього рекордного показника, який зареєстрували 25 червня. Протягом тижня в США фактично щодня фіксують добові рекорди. Максимальні показники до цього реєструвалися в квітні, а згодом інтенсивність поширення інфекції почала падати.

За підрахунками Associated Press, за останні два тижні середньодобовий приріст нових випадків зараження в США збільшився на понад 50%.

Що кажуть епідеміологи і як реагують чиновники

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі констатував, що в ситуація в країні дуже серйозна. Під час брифінгу представники Білого дому закликали молодих американців пройти тест на вірус, навіть якщо у них немає симптомів захворювання.

Фахівці в галузі охорони здоров'я відзначають, що реальні цифри можуть в 10 разів перевищувати офіційні дані.

У деяких штатах, зокрема в Техасі, Флориді та Арізоні погіршення ситуації змусило владу відкласти зняття введених раніше карантинних обмежень.

Зазначимо, що через спалах коронавірусу вперше режим major disaster оголосили на всій території США.

Коли у США з'явиться вакцина та ліки

Президент Дональд Трамп обіцяв, що вже до кінця 2020 року американцям буде доступна вакцина від COVID-19 та ефективні ліки. Також глава держави оптимістично налаштований щодо відновлення економіки після коронавірусної кризи.

Цікаво Пандемія, безробіття і масові протести: рейтинги Трампа стрімко падають