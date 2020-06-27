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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
В Україні вже 42 065 хворих на коронавірус COVID-19
08:54, сьогодні В Україні вже 42 065 хворих на коронавірус COVID-19
Новини про коронавірус 26 червня: більше тисячі хворих в Україні, спалах на "Троєщині"
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 26 червня: більше тисячі хворих в Україні, спалах на "Троєщині"
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Знайшли ефективний спосіб знищити коронавірус за 25 секунд
17:50, 26 червня Знайшли ефективний спосіб знищити коронавірус за 25 секунд
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