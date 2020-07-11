В США COVID-19 заразились уже около 3,1 миллиона человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 134 тысяч американцев. Если коронавирус продолжит с такими темпами распространяться в США, то суточный прирост новых больных может достичь 100 тысяч человек.

Интенсивность распространения инфекции в Штатах стремительно растет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные онлайн-карты университета Джона Хопкинса.

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Какова ситуация с коронавирусом в США: последние новости

США сейчас находятся на первом месте в рейтинге за количество больных на COVID-19. В то же время в Штатах сделали рекордное количество тестов – более 38 миллионов.

В Штатах дважды в течение одной недели фиксировали антирекорды с суточного прироста больных. По состоянию на 11 июля зарегистрирован новый рекорд.

В течение суток в США обнаружили 63 242 новых больных – это абсолютный максимум с начала эпидемии.

с начала эпидемии. В то же время, несмотря на новые случаи заражения, показатель смертности от осложнений заболевания остается "относительно стабильной" и "сравнительно низкой".

Кроме того, средний возраст пациента с коронавирусом уменьшился примерно на 15 лет в сравнении с началом вспышки.

Что говорят эпидемиологи и как реагируют чиновники

Главный инфекционист США Энтони Фаучи констатировал, что ситуация в стране очень серьезная. Поэтому в Белом доме призвали молодых американцев пройти тест на вирус, даже если у них нет симптомов заболевания.

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что реальные цифры могут в 10 раз превышать официальные данные.

Фаучи предупреждает, что страна еще "не полностью" контролирует пандемию, а ежедневное количество случаев инфицирования может вырасти до 100 тысяч, если COVID-19 продолжит распространяться такими же темпами.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса впервые режим major disaster объявили на всей территории США.

COVID-19 в США: текущая ситуация

Сейчас общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 1 миллион 192 тысячи 119 и эта цифра постоянно растет.

и эта цифра постоянно растет. Тест на коронавирус сдали 6,5 миллиона американцев.

американцев. По официальным данным, уже более 187 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.

Морги переполнены, в больницах не хватает коек для больных, а медики пишут завещания.

США лидируют по количеству случаев коронавируса в мире, следующие – Испания и Италия.

Президент Дональд Трамп признал, что впереди – "очень, очень болезненные дни". По последним оценкам, от 100 тысяч до 240 тысяч американцев могут умереть от вируса.

Коронавирус в США: что стоит знать

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США.

С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.

13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса.

Правительство США раздаст каждой семье по 3000 долларов из-за коронавируса.

Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.