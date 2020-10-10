У Росії 9 жовтня коронавірус підтвердили у майже 13 тисяч людей. Це максимальний приріст хворих з початку епідемії.

Погіршення ситуації з COVID-19 у РФ

Коронавірус підхопили жителі усіх 84 регіонів, а також анексованого Криму, повідомляє ТАСС, пише 24 канал.

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Протягом 9 жовтня недугу підтвердили у 12 846 жителів РФ. Загальна кількість заражень зросла до 1 285 084.

Померли за добу 197 хворих, загалом – 22 454. Як і раніше найвищі показники у Москві. За останній тиждень у столиці кількість нових випадків була в півтора раза більшою, ніж у попередній.

Загалом одужати вдалося 1 016 202 хворим.

До слова, зростання щоденної кількості інфікованих у Росії триває з вересня. Впродовж місяця кількість нових випадків за добу збільшилася з 5 до 10 тисяч. Водночас Росспоживнагляд інформує про зростання кількості тестувань на коронавірус.

У глобальній статистиці Росія на четвертому місці – після США, Індії та Бразилії.

Заниження статистики

Варто зазначити, що офіційні дані про летальність від хвороби досі залишаються значно нижчими, ніж в інших країнах зі схожою епідеміологічною ситуацією. Тому іноземні інформаційні агенції провели своє розслідування та дізналися, що у РФ занижують коронавірусну статистику.

Зверніть увагу! Погіршується ситуація з коронавірусом і у Чехії та Польщі. Там впродовж останнього тижня фіксують максимальні прирости кількості хворих.