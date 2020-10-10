У Польщі вперше за час пандемії коронавірусу виявили більше 5 тисяч випадків недуги за добу. За 9 жовтня COVID-19 діагностували у 5 300 осіб.

У Польщі щодня фіксують рекорди захворюваності

Це п'ятий день поспіль у Польщі фіксують рекорди з захворюваності. За добу від ускладнень, спричинених хворобою, померли 53 людини. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я Польщі у твіттері.

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Таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусом у Польщі становить 121 638, померли 2 972 людей.

Mamy 5 300 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (816), małopolskiego (631), kujawsko-pomorskiego (554), śląskiego (412), łódzkiego (411), pomorskiego (362), wielkopolskiego (360), podkarpackiego (347), lubelskiego (251), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 10, 2020

У громадських місцях маски – обов'язкові

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію в країні вирішили ввести більш жорсткі карантинні заходи. Так з 10 жовтня є обов'язковим носіння масок в громадських місцях.

Засоби захисту не обов'язкові під час прогулянок у лісах, парках та інших зелених зонах. Також можна не одягати їх під час занять спортом.

Зверніть увагу! Різкий стрибок захворюваності на коронавірус зафіксували і в Чехії. Там лише за добу кількість нових випадків збільшилась одразу на 3 тисячі. За 9 жовтня COVID-19 підтвердили у 8 618 осіб.