Польщу лихоманить від COVID-19: вперше понад 5 тисяч випадків за добу
У Польщі вперше за час пандемії коронавірусу виявили більше 5 тисяч випадків недуги за добу. За 9 жовтня COVID-19 діагностували у 5 300 осіб.
У Польщі щодня фіксують рекорди захворюваності
Це п'ятий день поспіль у Польщі фіксують рекорди з захворюваності. За добу від ускладнень, спричинених хворобою, померли 53 людини. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я Польщі у твіттері.
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Таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусом у Польщі становить 121 638, померли 2 972 людей.
У громадських місцях маски – обов'язкові
Через несприятливу епідеміологічну ситуацію в країні вирішили ввести більш жорсткі карантинні заходи. Так з 10 жовтня є обов'язковим носіння масок в громадських місцях.
Засоби захисту не обов'язкові під час прогулянок у лісах, парках та інших зелених зонах. Також можна не одягати їх під час занять спортом.