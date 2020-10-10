Польшу лихорадит от COVID-19: впервые более 5 тысяч случаев за сутки
В Польше впервые за время пандемии коронавируса обнаружили более 5 тысяч случаев болезни в сутки. За 9 октября COVID-19 диагностировали у 5300 человек.
В Польше ежедневно фиксируют рекорды заболеваемости
Это пятый день подряд в Польше фиксируют рекорды по заболеваемости. За сутки от осложнений, вызванных болезнью, умерли 53 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши в твиттере.
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Таким образом общее количество инфицированных коронавирусом в Польше составляет 121 638, умерли 2972 человека.
В общественных местах маски – обязательны
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране решили ввести более жесткие карантинные мероприятия. Да, с 10 октября обязательно ношение масок в общественных местах.
Средства защиты не обязательны во время прогулок в лесах, парках и других зеленых зонах. Также можно не надевать их во время занятий спортом.