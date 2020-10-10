В Польше впервые за время пандемии коронавируса обнаружили более 5 тысяч случаев болезни в сутки. За 9 октября COVID-19 диагностировали у 5300 человек.

В Польше ежедневно фиксируют рекорды заболеваемости

Это пятый день подряд в Польше фиксируют рекорды по заболеваемости. За сутки от осложнений, вызванных болезнью, умерли 53 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши в твиттере.

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Таким образом общее количество инфицированных коронавирусом в Польше составляет 121 638, умерли 2972 человека.

Mamy 5 300 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (816), małopolskiego (631), kujawsko-pomorskiego (554), śląskiego (412), łódzkiego (411), pomorskiego (362), wielkopolskiego (360), podkarpackiego (347), lubelskiego (251), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 10, 2020

В общественных местах маски – обязательны

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране решили ввести более жесткие карантинные мероприятия. Да, с 10 октября обязательно ношение масок в общественных местах.

Средства защиты не обязательны во время прогулок в лесах, парках и других зеленых зонах. Также можно не надевать их во время занятий спортом.

Обратите внимание! Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали и в Чехии. Там только за сутки количество новых случаев увеличилось сразу на 3 тысячи. За 9 октября COVID-19 подтвердили у 8618 человек.