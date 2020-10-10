В России 9 октября коронавирус подтвердили почти в 13 тысяч человек. Это максимальный прирост заболевших с начала эпидемии.

Ухудшение ситуации с COVID-19 в РФ

Коронавирус подхватили жители всех 84 регионов, а также аннексированного Крыма, сообщает ТАСС, пишет 24 канал.

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В течение 9 октября недуг подтвердили в 12 846 жителей РФ. Общее количество заражений выросло до 1 285 084.

Умерли за сутки 197 больных, в целом – 22 454. По-прежнему самые высокие показатели в Москве. За последнюю неделю в столице количество новых случаев было в полтора раза большим, чем в предыдущую.

В целом выздороветь удалось 1 016 202 больным.

К слову, рост ежедневного количества инфицированных в России продолжается с сентября. В течение месяца количество новых случаев за сутки увеличилось с 5 до 10 тысяч. В то же время Роспотребнадзор информирует о росте количества тестов на коронавирус.

В глобальной статистике Россия на четвертом месте – после США, Индии и Бразилии.

Занижение статистики

Стоит отметить, что официальные данные о летальности от болезни до сих пор остаются значительно ниже, чем в других странах с похожей эпидемиологической ситуацией. Поэтому иностранные информационные агентства провели свое расследование и узнали, что в РФ занижают коронавирусную статистику.

Обратите внимание! Ухудшается ситуация с коронавирусом и в Чехии и Польше. Там в течение последней недели фиксируют максимальные приросты количества больных.