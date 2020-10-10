В течение 9 октября во Чехии резко возросло количество заражений коронавирусом – более 8,5 тысячи больных в сутки. Это уже четвертый неприятный рекорд за неделю.

Ситуация с COVID-19 в Чехии

Коронавирус в течение суток 9 октября подтвердили у 8618 жителей Чехии. Об этом сообщают Ceske Noviny.

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Это на более чем 3 тысячи случаев больше, чем в предыдущий день. Кроме того, только за последнюю неделю неприятный рекорд по количеству больных фиксировали уже четыре раза.

Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 109 374 человек. Сейчас в больницах Чехии находятся 1893 пациента, из них 412 – в тяжелом состоянии.

За последние сутки от коронавируса умерли 25 человек. Кроме того, за последнюю неделю зафиксировали более 200 смертей. Общее же количество жертв недуга составляет 905.

Какие ограничения действуют в стране и каковы перспективы

В Чехии действует чрезвычайное положение. Предусмотрены ограничения или полный запрет на участие в культурных, спортивных и общественных мероприятиях. Очередное усиление карантина вступит в силу с 12 октября.

Если ситуация не улучшится и люди не будут соблюдать ограничения, премьер Чехии Андрей Бабиш не откидвет возможность введения карантина, аналогичного весеннему.