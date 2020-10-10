Протягом 9 жовтня у Чехії різко зросла кількість заражень коронавірусом – понад 8,5 тисячі хворих за добу. Це вже четвертий неприємний рекорд на тиждень.

Ситуація з COVID-19 у Чехії

Коронавірус впродовж доби 9 жовтня підтвердили у 8 618 жителів Чехії. Про це повідомляють Ceske Noviny.

Читайте також Жорсткий карантин через COVID-19: у Мадриді – режим надзвичайного стану

Це на понад 3 тисячі випадків більше, ніж попереднього дня. Крім того, лише за останній тиждень неприємний рекорд щодо кількості хворих фіксували вже чотири рази.

Загалом від початку епідемії COVID-19 підхопили 109 374 людей. Наразі у лікарнях Чехії перебувають 1 893 пацієнти, з них 412 – у важкому стані.

За останню добу від коронавірусу померли 25 людей. Крім того, за останній тиждень зафіксували понад 200 смертей. Загальна ж кількість жертв недуги становить 905.

Які обмеження діють у країні та яка перспектива

У Чехії діє надзвичайний стан. Передбачені обмеження або повна заборона на участь в культурних, спортивних і громадських заходах. Чергове посилення карантину набуде чинності з 12 жовтня.

Якщо ситуація не покращиться і люди не будуть дотримуватися обмежень, прем’єр Чехії Андрей Бабіш не заперечує можливість запровадження карантину, аналогічного весняному.