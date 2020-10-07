Стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19 не превысит 1000 рублей (примерно 360 гривен). В перспективе тариф будет снижен после того, как появятся индикаторы для других стран.

Об этом сообщил глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, пишут российские СМИ.

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Сколько стоит российская вакцина против COVID-19

Мы понимаем, что тариф может быть в пределах 1000 рублей за одну дозу, поскольку вакцины выпускаются относительно небольшими партиями, и для расширения производства им нужен капитал,

– сказал он.

Но чиновник не уточнил, о какой именно вакцине речь. Напомним, сейчас в России запатентованы два препарата: "Спутник V" (центр Гамалии) и "ЭпиКакКорона" (центр Вектор).

По словам Игоря Артемьева, в дальнейшем тариф снизится, когда будут появляться индикаторы для референтных стран. Сейчас такой анализ ничего не даст, поскольку свидетельство о регистрации вакцины сделано только в России.

Что известно о российской вакцине против коронавируса

Ученые и международные организации встретили вакцину со скептицизмом. Они отмечают, что уровни нейтрализующих антител в исследовании препарата довольно низки, если сравнивать их с другими вакцинами, которые еще не зарегистрировали.

7 сентября группа ученых из разных стран опубликовали открытое письмо, в котором заявили об обнаружении статистических аномалий в статье про российскую вакцину против коронавируса. Ученые обратили внимание на то, что уровень антител в крови добровольцев после иммунизации в разных группах совпадает, хотя речь идет о разных людях, которые получали различные компоненты вакцины.

Они призывают изобретателей российской вакцины изложить "сырые" данные приборов, полученные в ходе измерений, и уточнить некоторые другие детали исследования.

Результаты исследований по "ЭпиВакКороне" пока не опубликованы.



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