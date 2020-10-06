Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сообщил, что вакцина против коронавируса в Украине может появиться во второй половине 2021 года.

По словам Ярно Хабихта, сначала вакцину получат люди из группы риска, сообщает РБК-Украина.

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Кто в первую очередь получит вакцину против коронавируса

Хабихт подчеркнул, что в первую очередь прививки должны сделать медработники, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах-членах COVAX начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска,

– сообщил представитель ВОЗ в Украине.

Впрочем, он отметил, что страны могут по-разному определять группы риска, ориентируясь на собственную эпидемиологическую ситуацию.



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К слову, до конца 2021 года ВОЗ планирует произвести 2 миллиарда доз вакцин против коронавируса. Официально к инициативе COVAX присоединились 67 стран с высоким уровнем дохода и 92 страны с низким уровнем доходов.

Также напомним, что совсем недавно в украинских аптеках появились вакцины против гриппа.