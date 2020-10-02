В аптеки уже завезли первую партию вакцин против вируса гриппа. Так, она уже прошла лабораторный контроль и доступна в продаже.

С 2 октября в аптеках можно приобрести трехвалентную вакцину против гриппа "Джис Флю", произведенную в Южной Корее, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Пока завезли только первую партию в количестве 30 360 доз. Кроме этого, в Украину уже поставили 45 тысяч доз трехвалентной вакцины "Инфлювак" (Нидерланды). Она станет доступной в аптеках сразу после лабораторного контроля.

Что такое трехвалентная вакцина?

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, а четырехвалентная – от четырех.

Напомним, что во время эпидсезона 2020-2021 в Северном полушарии предусматривают циркуляцию четырех штаммов вируса гриппа:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)

вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Когда в Украине появится четырехвалентная вакцина против гриппа?

В Центре общественного здоровья сообщили, что четырехвалентная вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франция) станет доступной для продажи ориентировочно через две недели.

Отметим, что на протяжении прошлого года в Украину поставили 500 тысяч доз вакцин против гриппа, но прививки сделали только 238 079 человек. То есть от вируса были защищены лишь 0,6% населения. Зато доля детей среди привитых составила 10,5%.

Вследствие этого в прошлом эпидсезоне гриппом переболели 4,9 миллиона жителей Украины, что составляет 12,9% населения. Из них 63% составляли дети в возрасте до 17 лет.

За этот период от осложнений гриппа в стране умер 71 человек. Важно помнить, что вакцинация – единственный эффективный метод защиты против этого вируса.