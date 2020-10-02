В аптеки вже завезли першу партію вакцин проти вірусу грипу. Так, вона вже пройшла лабораторний контроль та доступна у продажу.

Від 2 жовтня в аптеках можна придбати трьохвалентну вакцину проти грипу "Джісі Флю", вироблену у Південній Кореї, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Варто знати Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

Поки що завезли лише першу партію у кількості 30 360 доз. Окрім цього, в Україну вже поставили 45 000 доз трьохвалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди). Вона стане доступною в аптеках одразу після лабораторного контролю.

Що таке трьохвалентна вакцина?

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, а чотирьохвалентна – від чотирьох.

Нагадаємо, що під час епідсезону 2020–2021 у Північній півкулі передбачають циркуляцію чотирьох штамів вірусу грипу:

вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09; вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria); вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Коли в україні з'явиться чотирьохвалентна вакцина проти грипу?

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що чотирьохвалентна вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) стане доступною для продажу орієнтовно через два тижні.

Зазначимо, що впродовж минулого року в Україну поставили 500 000 доз вакцин проти грипу, але щеплення зробили лише 238 079 людей. Тобто від вірусу були захищені лише 0,6% населення. Натомість частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Внаслідок цього минулого епідсезону грипом перехворіли 4,9 мільйона мешканців України, що становить 12,9% населення. З них 63% становили діти віком до 17 років.

За цей період від ускладнень грипу в країні померла 71 людина. Важливо пам'ятати, що вакцинація – єдиний ефективний метод захисту проти цього вірусу.