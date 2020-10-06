У ВООЗ заявили, що Україна може отримати вакцину проти COVID-19 вже у 2021 році
Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що вакцина проти коронавірусу може з'явитися в Україні у другій половині 2021 року.
За словами Ярно Хабіхта, спершу вакцину отримають люди з групи ризику, повідомляє РБК-Україна.
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Хто спершу отримає вакцину проти коронавірусу
Хабіхт підкреслив, що в першу чергу щеплення повинні зробити медпрацівники, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями.
Якщо все буде добре, тоді вакцина буде доступна в Україні та інших країнах-членах COVAX починаючи з другої половини 2021 року для груп високого ризику,
– повідомив представник ВООЗ в Україні.
Втім, він зазначив, що країни можуть по-різному визначати групи ризику, орієнтуючись на власну епідеміологічну ситуацію.
До слова, до кінця 2021 року ВООЗ планують виробити 2 мільярди доз вакцин проти коронавірусу. Офіційно до ініціативи COVAX долучилися 67 країн з високим рівнем доходу та 92 країни з низьким рівнем доходів.
А зовсім нещодавно в українських аптеках з'явилися вакцини проти грипу.