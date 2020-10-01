Прорыв в разработке вакцины против COVID-19: одна из них может защитить пожилых людей
Одну из экспериментальных вакцин против коронавируса испытали на людях старшего возраста. Препарат смог спровоцировать выработку высокого уровня антител против болезни.
Вакцина против коронавируса мРНК-1273 от компании Moderna вызвала выработку антител у людей из группы риска. Об этом исследовании опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.
Интересно Сколько украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса: новые данные
Исследователи из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте проверили эффективность вакцины против коронавируса у 40 человек в возрасте от 56 до 71 года. Их иммунизировали дважды с интервалом в 28 дней.
Уже после первого введения вакцины у пациентов появились несколько типов иммунных молекул, которые отвечают за борьбу с вредными инфекциями. Среди них были и нейтрализующие антитела, которые могут заблокировать размножение SARS-CoV-2 в клетках организма.
После повторного введения препарата, у всех добровольцев уровень антител стал таким же, как и у людей из контрольной группы. В контрольную группу вошли участники в возрасте от 18 до 55 лет, которые получили иммунитет естественными путем, то есть переболели коронавирусной инфекцией и выздоровели.
Обычно побочные эффекты наблюдались после второй иммунизации, впрочем, исследователи отметили, что они были достаточно мягкими или умеренными. В основном это были: усталость, озноб, головная боль, миалгия и боль в месте инъекции.