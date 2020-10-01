Одну из экспериментальных вакцин против коронавируса испытали на людях старшего возраста. Препарат смог спровоцировать выработку высокого уровня антител против болезни.

Вакцина против коронавируса мРНК-1273 от компании Moderna вызвала выработку антител у людей из группы риска. Об этом исследовании опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Исследователи из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте проверили эффективность вакцины против коронавируса у 40 человек в возрасте от 56 до 71 года. Их иммунизировали дважды с интервалом в 28 дней.

Уже после первого введения вакцины у пациентов появились несколько типов иммунных молекул, которые отвечают за борьбу с вредными инфекциями. Среди них были и нейтрализующие антитела, которые могут заблокировать размножение SARS-CoV-2 в клетках организма.

После повторного введения препарата, у всех добровольцев уровень антител стал таким же, как и у людей из контрольной группы. В контрольную группу вошли участники в возрасте от 18 до 55 лет, которые получили иммунитет естественными путем, то есть переболели коронавирусной инфекцией и выздоровели.

Обычно побочные эффекты наблюдались после второй иммунизации, впрочем, исследователи отметили, что они были достаточно мягкими или умеренными. В основном это были: усталость, озноб, головная боль, миалгия и боль в месте инъекции.