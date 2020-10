Одну з експериментальних вакцин проти коронавірусу випробували на людях старшого віку. Препарат зміг спровокувати вироблення високого рівня антитіл проти хвороби.

Вакцина проти коронавірусу мРНК-1273 від компанії Moderna викликала вироблення антитіл у людей з групи ризику. Дослідження про це опубліковане у журналі The New England Journal of Medicine.

Дослідники з Медичної школи Університету Еморі, що в Атланті, перевірили ефективність вакцини проти коронавірусу на 40 людях віком від 56 до 71 року. Їх імунізували двічі з інтервалом у 28 днів.

Вже після першого введення вакцини у пацієнтів з'явилися кілька типів імунних молекул, які відповідають за боротьбу зі шкідливими інфекціями. Серед них були й нейтралізуючі антитіла, які можуть заблокувати розмноження SARS-CoV-2 в клітинах організму.

Після повторного введення препарату, у всіх добровольців рівень антитіл став таким самим, як і в людей з контрольної групи. У контрольну групу увійшли учасники віком від 18 до 55 років, які отримали імунітет природними шляхом, тобто перехворіли на коронавірусну інфекцію й одужали.

Зазвичай побічні ефекти спостерігалися після другої імунізації, втім дослідники зазначили, що вони були досить м'якими або помірними. Переважно це були: втома, озноб, головний біль, міалгія та біль у місці ін'єкції.