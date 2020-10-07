Вартість однієї дози російської вакцини від COVID-19 не перевищить 1000 рублів (приблизно 360 гривень). В перспективі тариф буде знижено після того, як з'являться індикатори для інших країн.

Про це повідомив глава російської антимонопольної служби Ігор Артем'єв, пишуть російські ЗМІ.

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Скільки коштує російська вакцина проти COVID-19

Ми розуміємо, що тариф може бути в межах 1000 рублів за одну дозу, оскільки вакцини випускаються відносно невеликими партіями, і для розширення виробництва їм потрібен капітал,

– сказав він.

Але чиновник не уточнив, про яку саме вакцину мова. Нагадаємо, наразі в Росії запатентовані два препарати: "Супутник V" (центр Гамалії) і "ЕпіВакКорона" (центр Вектор).

За словами Ігоря Артем'єва, надалі тариф знизиться, коли будуть з'являтися індикатори для референтних країн. Наразі такий аналіз нічого не дасть, оскільки свідоцтво про реєстрацію вакцини зробила тільки в Росії.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу

Науковці та міжнародні організації зустріли вакцину зі скептицизмом. Вони зазначають, що рівні нейтралізуючих антитіл у дослідженні препарату досить низькі, якщо порівнювати їх з іншими вакцинами, які ще не зареєстрували.

7 вересня група вчених з різних країн опублікували відкритий лист, в якому заявили про виявлення статистичних аномалій у статті про російську вакцину проти коронавірусу. Вчені звернули увагу на те, що рівень антитіл у крові добровольців після імунізації в різних групах збігається, хоча йдеться про різних людей, які отримували різні компоненти вакцини.

Вони закликають винахідників російської вакцини викласти "сирі" дані приладів, отримані в ході вимірювань, та уточнити деякі інші деталі дослідження.

Результати досліджень по "ЕпіВакКорона" поки не опубліковані.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу