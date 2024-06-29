Ще раз наголошуємо, що потрібні додаткові дослідження для того, аби рекомендувати широке застосування яблучного оцту. Та ось кілька неочевидних ефектів цього методу.

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Яблучний оцет може допомогти контролювати рівень цукру

Є дані, що яблучний оцет може покращити реакцію на інсулін і знизити рівень цукру в крові після їжі. Також доведено, що вживання яблучного оцту перед сном також знижує рівень цукру в крові натще після пробудження.

Важливо! Перед тим, як споживати яблучний оцет, обов'язково порадьтесь зі своїм лікарем. Особливо, якщо у вас діабет чи ви приймаєте ліки.

Яблучний оцет це такий собі "вбивця" хвороботворних мікроорганізмів, таких як стафілокок і кандида.

Оцет є досить поширеним консервантом у Кореї, оскільки він може запобігти росту кишкової палички та норовірусу в їжі.

Яблучний оцет сприяє схудненню

Ще одна досить вагома перевага яблучного оцту – це здатність пришвидшувати процес схуденння. Є дані, які вказують, що якщо приймати яблучний оцет до або під час їжі, – це допоможе із насиченням.

Деталі експерименту: учасники споживали приблизно на 200− – 275 калорій менше, коли поєднували в прийомі їжі яблучний оцет. А упродовж 3 місяців учасники, які приймали одну-дві столові ложки на день, спостерігали втрату ваги та зменшення жиру в організмі.

Оцет нормалізує рівень холестерину

Високий рівень холестерину та тригліцеридів напряму пов'язаний із ризиком серцевих захворювань.

Учені кажуть, що додавання яблучного оцту в раціон разом із низькокалорійною дієтою може знизити загальний холестерин і тригліцериди, а також підвищити "хороший" холестерин ЛПВЩ.