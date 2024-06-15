Та, можливо, ви насправді не розумієте, де допускаєтесь помилок. Дієтологиня Наталя Самойленко перерахувала причини, через які ми не можемо скинути зайву вагу, про деякі з них – ви могли навіть не підозрювати.

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Антидепресанти

Так, на жаль, антидепресанти, як і будь-які ліки, можуть давати "побічку". У випадку антидепресантів, мова про порушення регуляції серотонінових рецепторів, що може відбуватись при тривалому прийомі цих препаратів. Згодом це призводить до того, що людина відчуває надмірний апетит саме до вуглеводних продуктів, як от хліб, макарони та солодощі.

Ви зловживаєте кавою

Кофеїн вивільняє кортизол – це такий собі сигнал організму викидати в кров велику кількість глюкози. Якщо після чашки ками ви не почнете одразу ж витрачати цей цукор, то є великі ризики, що він відкладеться в ділянці стегон і сідниць.

Подібний процес відбувається під час стресу. До слова, кофеїну багато не лише в каві, зелений і чорний чай – теж містить цю речовину.

Недосипання

Якщо у вас поганий режим сну, ви порушуєте роботу двох важливих гормонів – лептину та греліну.

Відновлення проходить з 22:00 до 2:00, і якщо в цей час ви не спите, то скинути вагу буде набагато складніше.

Пропускаєте сніданок

Сніданок не дарма вважають найважливішим прийомом їжі, адже він допомагає організму контролювати синтез інсуліну, який безпосередньо відповідає за накопичення жирових клітин.

Також саме зранку організм найкраще засвоює клітковину, яка очищає стінки кишківника та сприяє формуванню його здорової мікрофлори.

Приховані цукри

Насправді цукор мітиться не лише в тістечках та цукерках. Ви можете споживати зайві калорії просто не розуміючи цього. Якщо ви любите додавати до прийому їжі кетчуп – знайте, що ви з'їдаєте добрячу порцію цукру. Вчіться вивчати та розуміти склад продуктів, навіть якщо вони не мають нічого спільного з десертами.

Налягаєте на алкоголь

Річ у тім, що алкоголь загострює відчуття голоду. Тож, випивши келих чи два, ви можете просто втратити контроль споживаючи снеки.

Крім того, слід розуміти, що алкоголь всмоктується насамперед і, потрапляючи в шлунок разом з їжею, "перемикає увагу" систем метаболізму на себе, в результаті жири та вуглеводи йдуть "про запас".

Їсте більше горіхів, ніж потрібно

Насправді горіхи є гарним доповненням до вашого раціону. Однак, часто люди додають горіхи як перекус, не враховуючи їх калорійність до основного раціону. І це дуже помилково, адже горіхи дуже калорійні та жирні. І хоч це корисні жири, ними не слід захоплюватися.