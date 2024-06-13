Дослідження показали, що люди, які включають горіхи у свій раціон, покращують свій метаболізм. Ті, хто регулярно їсть горіхи, схильні набирати менше ваги і мають нижчий ризик ожиріння.
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Горіхи – чудова їжа для схуднення, тому що вони багаті на корисні жири, які сприяють відчуттю ситості, а також на білок і клітковину, які допомагають довше залишатися ситими, – зазначила дієтологиня Б'янка Тамбурелло.
Вона пояснила, що попри високу калорійність горіхів, уникати їх не варто, якщо ви споживатимете горіхи помірно – з'їдати одну – дві порції на день, – ви не наберете зайву вагу.
Дієтологи зійшлись на тому, що усі горіхи корисні і мають свої переваги для здоров'я, але в контексті схуднення вони радять обирати мигдаль.
Як мигдаль впливає на схуднення
- Високий вміст клітковини
Оскільки клітковина важливий елемент більшості дієт, особливо якщо врахувати, що середній американець споживає лише половину від рекомендованої норми, то додавши мигдаль, ви можете перекрити цю потребу.
Річ у тім, що клітковина допомагає довше залишатися ситим і задоволеним. Крім того, продукти, які багаті на клітковину, як-от мигдаль, зменшують запалення в організмі знижуючи ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, покращуючи травлення і навіть знижуючи ризик раку товстої кишки.
- Протизапальні властивості
Мигдаль має протизапальні властивності, бо містить флавоноїди, поліфеноли і проантоціанідини. Шкірка мигдалю містить особливо багато антиоксидантів. Протизапальні властивості мигдалю допомагають знизити вагу, а також збалансувати мікробіом.
- Високий вміст білка
Усім відомо, що білок необхідний організму для відновлення і підтримки кісток, м'язів, клітин і тканин. Продукти з високим вмістом білка уповільнюють травлення і дають відчуття ситості.
Крім того, білок важливий для підтримки м'язової маси, яка збільшує базальну швидкість метаболізму, що сприяє спалюванню більшої кількості калорій. Дві порції мигдалю містять понад 12 грамів білка.