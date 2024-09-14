При частому споживанні ці "запальні продукти" провокують запалення в травному тракті, людина може відчувати дискомфорт та здуття живота, також відбувається дисбаланс мікробіому кишківника.

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У перспективі це може сприяти більш серйозним проблемам з травленням, включаючи синдром негерметичної кишки та інші хронічні шлунково-кишкові захворювання. Тож, важливо знати, яких продуктів уникати в раціоні, аби уникнути подібних проблем.

Три головні продукти, які порушують роботу кишківника

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі, які часто додають для покращення смаку і з метою зниження калорійності, можуть порушити баланс кишкових бактерій.

Здебільшого перероблені продукти має низький вміст клітковини, багато цукру та мало поживних речовин. Часто вони містять штучні підсолоджувачі та цукрові спирти, такі як еритритол, які можуть порушити роботу кишечника.

Цукрові спирти "втягують" воду в травну систему, викликаючи несприятливі симптоми: здуття живота, рідкий стілець, гази та спазми в шлунку, вони також можуть змінити склад корисних і шкідливих бактерій у мікробіомі.

Вироби з тіста

У тістечках, як правило, мало харчових волокон, які необхідні для здорового травлення та підтримки збалансованого мікробіому кишечника. Якщо ваш раціон містить мало клітковини, це може уповільнити травлення та призвести до запорів.

"Кондитерські тістечка викликають запалення та шкідливі для здоров'я кишечника через високий вміст цукру та рафінованого борошна", – попереджають фахівці.

Заморожені курячі крильця

Добавки, консерванти та відсутність клітковини у подібних продуктах можуть негативно вплинути на мікробіом кишківника. Здоровий мікробіом необхідний для правильного травлення, засвоєння поживних речовин та нормальної роботи імунної системи.

Порушення цього балансу може призвести до збільшення запалення, проблем з травленням і підвищеного ризику метаболічних розладів. Часто курячі крильця покривають різноманітними кідливами соусами, сиропами, які містять жири та добавки, що порушують баланс кишкових бактерій. І звіно, така їжа ще й сприяє набору ваги.