При частом потреблении эти "воспалительные продукты" провоцируют воспаление в пищеварительном тракте, человек может испытывать дискомфорт и вздутие живота, также происходит дисбаланс микробиома кишечника.

Смотрите также Проверьте, больна ли у вас печень – просто внимательно осмотрите руки

В перспективе это может способствовать более серьезным проблемам с пищеварением, включая синдром негерметичной кишки и другие хронические желудочно-кишечные заболевания. Поэтому, важно знать, каких продуктов избегать в рационе, чтобы избежать подобных проблем.

Три главных продукта, которые нарушают работу кишечника

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители, которые часто добавляют для улучшения вкуса и с целью снижения калорийности, могут нарушить баланс кишечных бактерий.

В основном переработанные продукты имеет низкое содержание клетчатки, много сахара и мало питательных веществ. Часто они содержат искусственные подсластители и сахарные спирты, такие как эритритол, которые могут нарушить работу кишечника.

Сахарные спирты "втягивают" воду в пищеварительную систему, вызывая неблагоприятные симптомы: вздутие живота, жидкий стул, газы и спазмы в желудке, они также могут изменить состав полезных и вредных бактерий в микробиоме.

Изделия из теста

В пирожных, как правило, мало пищевых волокон, которые необходимы для здорового пищеварения и поддержания сбалансированного микробиома кишечника. Если ваш рацион содержит мало клетчатки, это может замедлить пищеварение и привести к запорам.

"Кондитерские пирожные вызывают воспаление и вредны для здоровья кишечника из-за высокого содержания сахара и рафинированной муки", – предупреждают специалисты.

Замороженные куриные крылышки

Добавки, консерванты и отсутствие клетчатки в подобных продуктах могут негативно повлиять на микробиом кишечника. Здоровый микробиом необходим для правильного пищеварения, усвоения питательных веществ и нормальной работы иммунной системы.

Нарушение этого баланса может привести к увеличению воспаления, проблем с пищеварением и повышенному риску метаболических расстройств. Часто куриные крылышки покрывают различными кидливыми соусами, сиропами, которые содержат жиры и добавки, нарушающие баланс кишечных бактерий. И конечно, такая пища еще и способствует набору веса.