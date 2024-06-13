Исследования показали, что люди, которые включают орехи в свой рацион, улучшают свой метаболизм. Те, кто регулярно ест орехи, склонны набирать меньше веса и имеют более низкий риск ожирения.
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Орехи – замечательная пища для похудения, потому что они богаты полезными жирами, которые способствуют ощущению сытости, а также белком и клетчаткой, которые помогают дольше оставаться сытыми, – отметила диетолог Бьянка Тамбурелло.
Она объяснила, что несмотря на высокую калорийность орехов, избегать их не стоит, если вы будете потреблять орехи умеренно – съедать одну – две порции в день, – вы не наберете лишний вес.
Диетологи сошлись на том, что все орехи полезны и имеют свои преимущества для здоровья, но в контексте похудения они советуют выбирать миндаль.
Как миндаль влияет на похудение
- Высокое содержание клетчатки
Поскольку клетчатка важный элемент большинства диет, особенно если учесть, что средний американец потребляет лишь половину от рекомендуемой нормы, то добавив миндаль, вы можете перекрыть эту потребность.
Дело в том, что клетчатка помогает дольше оставаться сытым и довольным. Кроме того, продукты, которые богаты клетчаткой, например миндаль, уменьшают воспаление в организме снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, улучшая пищеварение и даже снижая риск рака толстой кишки.
- Противовоспалительные свойства
Миндаль обладает противовоспалительными свойствами, потому что содержит флавоноиды, полифенолы и проантоцианидины. Кожура миндаля содержит особенно много антиоксидантов. Противовоспалительные свойства миндаля помогают снизить вес, а также сбалансировать микробиом.
- Высокое содержание белка
Всем известно, что белок необходим организму для восстановления и поддержания костей, мышц, клеток и тканей. Продукты с высоким содержанием белка замедляют пищеварение и дают ощущение сытости.
Кроме того, белок важен для поддержания мышечной массы, которая увеличивает базальную скорость метаболизма, что способствует сжиганию большего количества калорий. Две порции миндаля содержат более 12 граммов белка.