Проблема болю в спині

Понад 600 мільйонів людей у ​​світі зазнають болю в нижній частині спини, згідно з великим дослідженням, проведеним у 2021 році. Ці болі можуть бути викликані різними факторами, але найчастіше вони пов'язані з м'язовою напругою чи розтягненнями.

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Такі болі можуть виникати після підняття ваги, тривалого перебування в незручній позі або раптових рухів. Хоча болючі відчуття можуть виникати раптово, вони часто минають самі по собі, проте ризик повторної появи залишається високим.

Сучасні методи лікування та профілактики болю в спині зазвичай включають комбінацію фізичних вправ та медикаментозного лікування, яке може бути досить дорогим. Саме тому австралійські дослідники шукали доступніший спосіб запобіганню рецидивам.

Нове дослідження болю в спині

У дослідженні взяли участь 701 людина віком від 20 до 82 років, кожен із яких стикався з болями в попереку протягом останніх шести місяців без встановленого діагнозу.

Учасників розділили на дві групи: контрольну та експериментальну. Друга група мала ходити щонайменше 5 днів на тиждень і регулярно відвідувати фізіотерапевта протягом шести місяців, причому тривалість прогулянок поступово збільшувалася. Спостереження за здоров'ям учасників тривало три роки.

Ходьба дозволяє зменшити біль в спині

В результаті було встановлено, що в експериментальній групі рецидиви болю в попереку наступали в середньому через 208 днів, тоді як у контрольній групі через 112 днів. Також менше людей з експериментальної групи зверталися за додатковою допомогою, як-от масаж або хіропрактика.

Дослідники дійшли висновку, що регулярні піші прогулянки можуть вдвічі знизити ймовірність рецидиву хронічного болю в попереку, покращуючи якість життя та скорочуючи необхідність медичної допомоги. Теш Покові, провідний автор дослідження, зазначив, що переваги прогулянок пов'язані зі зміцненням хребта та м'язів, розслабленням, зняттям стресу та виробленням ендорфінів, які покращують самопочуття.