Якість і режим сну сильно впливають на загальний стан організму. З попередніх досліджень відомо, що недосипання збільшує ризик розвитку діабету 2-го типу, серцево-судинних порушень та депресії. Тепер учені припускають, що регулярність змін у графіках сну може вказувати на наявність захворювань.

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Різні типи сну

Дослідники з університетів Каліфорнії в Сан-Дієго та Сан-Франциско, а також з Міського університету Нью-Йорка проаналізували дані про 4,6 мільйона ночей сну, надані більш ніж 33 тисячами учасників. Особлива увага приділялася "ландшафту сну" – послідовності змін у схемах сну протягом кількох місяців, і зв'язку цих змін із такими захворюваннями, як діабет, синдром апное сну, COVID-19 та грип.

Автори наукової роботи класифікували такі типи сну:

Стандартний сон – безперервний сон близько 8 години протягом шести і більше днів поспіль. Людина спить без перерв приблизно половину ночі, але в другу половину йому вдається спати лише невеликими проміжками – тривалість кожного з них менш як три години. Переважно людина спить безперервно, але приблизно одна ніч на тиждень характеризується уривчастим сном. У нетипову ніч сон ділиться на тривалий і короткий проміжки тривалістю близько п'яти годин і менш як три години відповідно. Людина спить переважно безперервно, але зрідка (рідше, ніж третього типу) прокидається посеред ночі. Сон порушений, оскільки триває менш як три години щоночі. Цей стан вчені назвали близьким до безсоння. Найвищою ймовірність переходу до такого графіка була у тих, хто мало часу проводив у глибокому сні.

Типи сну повʼязані з різними захворюваннями

Головним відкриттям стало те, що динаміка зміни схем сну може дати більше інформації про стан здоров'я, ніж поточний чи домінантний режим сну. Особливості переходів між різними типами сну особливо виражені у людей із хронічними захворюваннями, такими як діабет або синдром апное сну. Крім того, зміни у частоті переходів між схемами сну після діагностування грипу або коронавірусу відрізнялися від патернів до хвороби.

Ми з'ясували, що навіть найменші відхилення у схемах сну можуть багато розповісти про стан здоров'я. Не тільки якість сну важлива, але і її зміни з часом можуть нести ключову інформацію,

– наголосили дослідники.

Вчені вважають, що ці дані в майбутньому допоможуть не пропустити ранні сигнали організму про захворювання або підвищений ризик їхнього розвитку. Дослідження у цій галузі будуть продовжені для підтвердження отриманих результатів.