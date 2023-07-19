Цей внутрішній охолоджуючий ефект допомагає нам досягти глибокої відновлювальної стадії сну, відомої як повільний сон. Але коли температура навколишнього середовища висока, це запобігає швидкому зниженню температури нашого тіла до того рівня, який потрібен для сну. Це не тільки ускладнює засинання, але й може спричиняти часті пробудження вночі.

Також на тему

Як заснути в спеку

Пийте багато води

Звучить досить очевидно, проте – чим більше води ви п'єте, тим легше вашому тілу охолодитися. Тут важливо дотриматися своєї норми і не перестаратися, бо це збільшить навантаження на нирки.

Закрийте вікна

Так-так, наскільки дивним вам це не здалося б – рекомендуємо закривати вікна. Причому дотримуватися цього правила варто і вдень – коли ваші вікна та штори не пропускають у приміщення тепле повітря та сонячне світло, воно зберігає прохолоду.

Прийміть гарячий душ

Лізти в гарячу воду, коли вам і так жарко – у чому сенс? Все дуже просто – після теплих водних процедур, вам здаватиметься, що у приміщенні прохолодно.

Не їжте важку їжу

Якщо ви любите вечеряти стейками або жирною рибою на грилі, приготуйтеся до того, що довго не заснете. Ваш шлунок буде зайнятий перетравленням їжі, через що температура тіла буде трохи вищою. Замініть останній прийом на легкий салат і з'їжте його щонайменше за дві години до сну.

Не пийте алкоголь

Коли ви "змішуєте" алкогольні напої та спекотну погоду – сон знімає як рукою. Тіло зневоднене, і спати в такому стані вкрай важко.

Остудіть ліжко

Покладіть постіль у морозильну камеру на декілька хвилин. Перед цим постіль загорніть у поліетиленовий пакет. Якщо у камері замало місця, можна покласти тільки наволочку.

Спіть внизу

Тепле повітря підіймається вгору, тож намагайтесь спати якнайнижче. Якщо у вас, скажімо, двоповерховий будинок, спробуйте спати на першому поверсі.