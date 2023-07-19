Этот внутренний охлаждающий эффект помогает нам добиться глубокой восстановительной стадии сна, известной как медленный сон. Но когда температура окружающей среды высока, это предотвращает быстрое понижение температуры нашего тела до того уровня, который нужен для сна. Это не только затрудняет засыпание, но и может вызвать частые пробуждения ночью.

Также на тему

Как заснуть в жару

Пейте много воды

Звучит достаточно очевидно, однако чем больше воды вы пьете, тем легче вашему телу охладиться. Здесь важно придерживаться своей нормы и не переусердствовать, потому что это увеличит нагрузку на почки.

Закройте окна

Да-да, как странным вам это не показалось бы – рекомендуем закрывать окна. Причем соблюдать это правило стоит и днем – когда ваши окна и шторы не пропускают в помещение теплый воздух и солнечный свет, он сохраняет прохладу.

Примите горячий душ

Лезть в горячую воду, когда вам и так жарко – в чем смысл? Все очень просто – после теплых водных процедур вам будет казаться, что в помещении прохладно.

Не ешьте тяжелую пищу

Если вы любите ужинать стейками или жирной рыбой на гриле, приготовьтесь к тому, что долго не уснете. Ваш желудок будет занят перевариванием пищи, из-за чего температура тела будет несколько выше. Замените последний прием на легкий салат и съешьте его по меньшей мере за два часа до сна.

Не пейте алкоголь

Когда вы смешиваете алкогольные напитки и жаркую погоду – сон снимает как рукой. Тело обезвожено, и спать в таком состоянии крайне тяжело.

Остудите кровать

Уложите постель в морозильную камеру на несколько минут. Перед этим постель заверните в полиэтиленовый пакет. Если в камере мало места, можно положить только наволочку.

Спите внизу

Теплый воздух поднимается вверх и старайтесь спать как можно ниже. Если у вас, скажем, двухэтажный дом, попробуйте спать на первом этаже.