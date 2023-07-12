Острая еда

Капсаицин из острой пищи кратковременно повышает температуру тела, поэтому когда на улице очень жарко, лучше не есть ничего острого. С другой стороны, если хочется пропотеть, чтобы снизить температуру тела, острый перец уместен.

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Мочегонные фрукты и овощи

Многие фрукты и овощи обладают мочегонными свойствами, что приводит к обезвоживанию, если не пить достаточно воды. Поэтому не стоит в жару есть много спаржи, артишоков, фенхеля, лука, имбиря, петрушки, арбуза и капусты.

Продукты с высоким содержанием белка

Переваривание белка требует от организма тяжелой работы, что приводит к выделению тепла в процессе термогенеза. Поэтому лучше есть меньше мяса.

Сладкие газированные напитки

Они содержат много сахара, который обезвоживает организм. Поэтому во время жары рекомендуется избегать употребления таких напитков. Кроме того, большое количество сахара приводит к избытку калорий и вызывает ожирение. Еще развивается кариес, увеличивается риск возникновения заболеваний сердца, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Алкоголь

Алкоголь увеличивает количество позывов сходить в туалет, что приводит к обезвоживанию. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к повышению АД, увеличивает риск сердечной недостаточности или инсульта. А в жару организму и так приходится работать больше, чтобы поддерживать нормальную температуру тела, что создает дополнительную нагрузку на сердце, легкие и почки.

Продукты с высокой степенью переработки

Следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара и высокой степенью переработки, например шоколадных батончиков, пончиков и кексов. Для метаболизма этих продуктов организму нужно много воды, которой в жару и так может не хватать.