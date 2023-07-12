Гостра їжа

Капсаїцин із гострої їжі короткочасно підвищує температуру тіла, тому, коли на вулиці дуже жарко, краще не їсти нічого гострого. З іншого боку, якщо хочеться пропотіти, щоб знизити температуру тіла, гострий перець буде доречним.

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Сечогінні фрукти та овочі

Багато фруктів і овочів мають сечогінні властивості, що призводить до зневоднення, якщо не пити достатньо води. Тому не варто в спеку їсти багато спаржі, артишоків, фенхелю, цибулі, імбиру, петрушки, кавуна та капусти.

Продукти з високим вмістом білка

Перетравлення білка вимагає від організму важкої роботи, що призводить до виділення тепла у процесі термогенезу. Тому краще їсти менше м'яса.

Солодкі газовані напої

Вони містять багато цукру, який зневоднює організм. Тому під час спеки рекомендується уникати вживання таких напоїв. Крім того, велика кількість цукру призводить до надлишку калорій та викликає ожиріння. Ще розвивається карієс, збільшується ризик виникнення хвороб серця, інсульту та цукрового діабету другого типу.

Алкоголь

Алкоголь збільшує кількість позивів сходити до туалету, що спричиняє зневоднення. Надмірне вживання алкоголю призводить до підвищення кров'яного тиску, збільшує ризик серцевої недостатності або інсульту. А в спеку організму і так доводиться працювати більше, щоб підтримувати нормальну температуру тіла, що створює додаткове навантаження на серце, легені та нирки.

Продукти з високим ступенем перероблення

Слід уникати продуктів із високим вмістом цукру та високим ступенем перероблення, наприклад шоколадних батончиків, пончиків та кексів. Для метаболізму цих продуктів організму потрібно багато води, якої в спеку і так може не вистачати.