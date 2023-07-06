Річ у тому, що високі температури змушують наше тіло працювати понаднормово, щоб не допустити перегріву. Йому доводиться займатися як звичайними справами, і посиленою терморегуляцією. Звідси бажання відпочити та набратися сил.

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Регуляція температури

За терморегуляцію відповідає гіпоталамус – частина головного мозку, яка через потові залози, шкіру та кровоносні судини контролює температуру тіла.

Охолодитись допомагає потовиділення. Коли температура підвищується, потові залози в нашій шкірі виробляють піт, який складається з води, невеликої кількості солі, цукру, аміаку та сечовини. Піт проходить через крихітні отвори в шкірі – пори. Опинившись на поверхні, піт випаровується і цим охолоджує тіло.

Інший спосіб, який використовує тіло, щоб не допустити перегріву, – розширення судин. Коли просвіт судин збільшується, тепла кров починає текти ближче до поверхні шкіри та охолоджується. Через це шкіра може стати червоною. На регуляцію температури організм витрачає енергію, тому виникає почуття втоми.

Інші причини сонливості

Крім природної системи охолодження, є й інші причини, через які в спеку люди почуваються млявими.

Зневоднення

Зневоднення виникає, коли тіло втрачає рідини більше, ніж отримує. Через це тілу бракує води до виконання інших функцій (крім терморегуляції). Один із наслідків та симптомів зневоднення – втома.

Якщо не заповнити кількість рідини в організмі, це може призвести до серйозних наслідків, включаючи теплове виснаження, тепловий удар, проблеми з сечовипусканням та нирками, судоми та гіповолемічний шок – стан, при якому серце не здатне перекачувати достатню кількість крові в організмі. Будь-яка людина вразлива для наслідків зневоднення, але вона особливо небезпечна для маленьких дітей та людей похилого віку.

Низький артеріальний тиск

Артеріальний тиск може знижуватися в спеку через спроби тіла охолонути. Коли приплив крові до шкіри зростає, серце починає битися швидше, що збільшує циркуляцію крові вдвічі порівняно з днем, коли немає спеки.

Втома – один із симптомів низького кров'яного тиску. Також людина може відчувати запаморочення, затьмареність зору, проблеми з концентрацією та нудоту.

Емоційний зв'язок

Так само як пісня чи запах іноді викликає ностальгію за минулим, відчуття тепла може асоціюватися з ковдрою та ліжечком. У голові з'являється думка: а добре б зараз закутатися в плед і заснути.