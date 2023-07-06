Дело в том, что высокие температуры заставляют наше тело работать сверхурочно, чтобы не допустить перегрева. Ему приходится заниматься как обычными делами, так и усиленной терморегуляцией. Отсюда желание отдохнуть и набраться сил.

Также на тему Как правильно охлаждаться в жару

Регуляция температуры

За терморегуляцию отвечает гипоталамус – часть головного мозга, через потовые железы, кожу и кровеносные сосуды контролирует температуру тела.

Охладиться помогает потоотделение. Когда температура повышается, потовые железы в нашей коже производят пот, состоящий из воды, небольшого количества соли, сахара, аммиака и мочевины. Пот проходит через крохотные отверстия в коже – поры. Оказавшись на поверхности, пот улетучивается и этим охлаждает тело.

Другой способ, использующий тело, чтобы не допустить перегрева – расширение сосудов. Когда просвет сосудов увеличивается, теплая кровь начинает течь поближе к поверхности кожи и охлаждается. Поэтому кожа может стать красной. На регуляцию температуры организм тратит энергию, потому возникает чувство усталости.

Другие причины сонливости

Кроме природной системы охлаждения, есть и другие причины, по которым в жару люди чувствуют себя вялыми.

Обезвоживание

Обезвоживание возникает, когда тело теряет жидкости больше, чем получает. Поэтому телу не хватает воды для выполнения других функций (кроме терморегуляции). Одно из последствий и симптомов обезвоживания – усталость.

Если не заполнить количество жидкости в организме, это может привести к серьезным последствиям, включая тепловое истощение, тепловой удар, проблемы с мочеиспусканием и почками, судороги и гиповолемический шок – состояние, при котором сердце не способно перекачивать достаточное количество крови в организме. Любой человек уязвим для последствий обезвоживания, но он особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей.

Низкое АД

Артериальное давление может снижаться в жару из-за попыток тела остыть. Когда приток крови к коже растет, сердце начинает биться быстрее, что увеличивает циркуляцию крови вдвое по сравнению с днем, когда нет жары.

Усталость – один из симптомов низкого кровяного давления. Также человек может ощущать головокружение, омраченность зрения, проблемы с концентрацией и тошноту.

Эмоциональная связь

Так же как песня или запах иногда вызывает ностальгию по прошлому, ощущение тепла может ассоциироваться с одеялом и кроваткой. В голове появляется мысль: а хорошо бы сейчас укутаться в плед и уснуть.