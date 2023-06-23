Как выжить во время жары

Один из способов охлаждения в помещении – использование кондиционера. Он обеспечит комфортную температуру в жаркий день. Однако важно не включать кондиционер сразу на слишком низкую температуру, особенно если вы только что вернулись с улицы.

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Лучше снижать температуру постепенно, поскольку переохлаждение может привести к простуде. Также не сидите непосредственно перед кондиционером, поскольку поток холодного воздуха, направленный в одну точку, может привести к воспалению мышц.

Важно пить достаточное количество жидкости во время жары. Вы теряете больше жидкости в организме из-за повышенной температуры. Лучше пить воду, поскольку напитки с кофеином, алкоголем или обилием сахара могут увеличить потерю жидкости. Понимаем, что в жару хочется холодных напитков, но не переусердствуйте – очень холодная вода или ледяные напитки могут вызвать проблемы с желудком.

Также можно снизить температуру тела с помощью прохладного душа или ванночки. Важно контролировать температуру воды, снижая ее постепенно, а не внезапно устанавливая максимально холодную.

Признаки теплового удара

Если человек много времени провел на жаре, он может получить тепловой удар. Вот признаки теплового удара:

плохое самочувствие после 30 минут отдыха в прохладном месте и большом количестве воды;

человек не потеет, даже если слишком жарко;

высокая температура тела – 40 °C и выше;

учащенное дыхание или одышка;

потеря сознания;

человек не реагирует на вас.

Если возникли такие симптомы – срочно обратитесь за помощью.