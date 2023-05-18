За терморегуляцию в организме человека отвечает гипоталамус – четырехграммовый пучок нервных клеток в мозге. Несмотря на размер, у него много дел: контролирует выработку гормонов, отвечает за голод и жажду, следит за артериальным давлением, координирует циркадные ритмы.

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Как охлаждается тело

А еще гипоталамус связан с терморецепторами – датчиками температуры организма, расположенными в коже, внутренних органах и на слизистых.

Когда температура окружающей среды повышается, от терморецепторов из кожи поступает сигнал к гипоталамусу, что пора охлаждаться. Есть два способа это сделать: нагреться еще больше или потеть.

Если температура среды совпадает с температурой кожи или более низкой, гипоталамус выбирает конвекцию для охлаждения. Кожа нагревается и отдает тепло. Чем жарче становится, тем менее эффективно работает конвекция – кожа нагревается от воздуха. Тогда тело переходит в режим испарения, и мы потеем.

Потоотделение – главный механизм, который тело использует для охлаждения. Когда пот улетучивается с поверхности кожи, он уносит с собой лишнее тепло. Правда, с каплями пота организм теряет воду. Вот почему в жару нужно пить больше воды.

Как это связано с аппетитом

В процессе пищеварения организм производит тепло, расходуемое на поддержание своей температуры. Но на жаре оно только мешает, поэтому гипоталамус угнетает аппетит, чтобы облегчить охлаждающие работы.

За чувство голода отвечает гормон грелин. Он синтезируется в желудке, с кровотоком попадает в гипоталамус, и мы чувствуем голод. Когда организму необходимо охладиться, гипоталамус сосредотачивается на терморегуляции и меньше реагирует на грелин. В результате уменьшается аппетит.