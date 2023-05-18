За терморегуляцію в організмі людини відповідає гіпоталамус – чотириграмовий пучок нервових клітин у мозку. Попри розмір, він має багато справ: контролює вироблення гормонів, відповідає за голод і спрагу, стежить за артеріальним тиском, координує циркадні ритми.

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Як охолоджується тіло

А ще гіпоталамус пов'язаний із терморецепторами – датчиками температури організму, які розташовані у шкірі, внутрішніх органах та на слизових оболонках.

Коли температура навколишнього середовища підвищується, від терморецепторів зі шкіри надходить сигнал до гіпоталамусу, що настав час охолоджуватися. Є два способи це зробити: нагрітися ще більше або пітніти.

Якщо температура середовища збігається з температурою шкіри або нижча, гіпоталамус вибирає конвекцію для охолодження. Шкіра нагрівається і віддає тепло. Чим спекотніше стає, тим менш ефективно працює конвекція – шкіра нагрівається від повітря. Тоді тіло переходить у режим випаровування і ми пітніємо.

Потовиділення – це головний механізм, який тіло використовує для охолодження. Коли піт випаровується з поверхні шкіри, він забирає із собою зайве тепло. Щоправда, із краплями поту організм втрачає вологу. Ось чому у спеку потрібно пити більше води.

Як це пов'язано з апетитом

У процесі травлення організм виробляє тепло, яке витрачається на підтримку своєї температури. Але на спеці воно лише заважає, тому гіпоталамус пригнічує апетит, щоб полегшити охолоджувальні роботи.

За почуття голоду відповідає гормон грелін. Він синтезується в шлунку, з кровотоком потрапляє до гіпоталамусу, і ми відчуваємо голод. Коли організму необхідно охолонути, гіпоталамус зосереджується на терморегуляції і менше реагує на грелін. Внаслідок цього зменшується апетит.