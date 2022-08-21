Обзор "Жаркая погода и экстремальная жара: риски для здоровья" провели ученые из США, Австралии и Канады. По оценкам исследователей, только в 2019 году от высоких температур во всем мире умерло не менее 356 тысяч человек.

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Число жертв жары растет из года в год

В целом смертность, связанная с жарой, выросла с 1980 по 2016 год на 74% во всем мире , и эти показатели продолжают расти. Вероятно, каждый год жертв аномальных температур будет с каждым годом все больше, считают ученые.

Экстремальная жара может быть связана как минимум с 17 причинами смерти, большинство из которых имеют отношение к сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям. Также высокая температура может стать прямой или косвенной причиной убийства, самоубийства и утопления. Кроме того, жаркая погода традиционно вызывает увеличение количества госпитализаций и проблем с психическим здоровьем.

Самая большая сложность состоит в том, что это скрытая климатическая проблема, потому что она убивает много людей, но она не поражает, как ураган или что-то такое. Она просто происходит постоянно, тем она и коварна, — рассказал эпидемиолог Тарик Бенмархния из Калифорнийского университета.

Что делать

Во втором исследовании ученые из Канады, Австралии и Великобритании сообщили, что становящиеся единственным спасением в жару кондиционеры значительно увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Сейчас, в условиях глобального потепления, требуются более экологичные и доступные варианты охлаждения. К примеру, вентиляторы на батареях и доступ к воде. В городах необходимо увеличивать количество зеленых насаждений и настенных покрытий для отражения тепла от зданий.

Ученые также предложили реализовать различные меры реагирования, такие как системы раннего предупреждения о повышении температуры выше нормы и грамотного прогнозирования аномальной жары.