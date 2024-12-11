Новое исследование физической активности

Исследования подтверждают, что занятия спортом приносят пользу не только физическому здоровью, но и психическому состоянию и способности к обучению. Группа специалистов из нескольких университетов Испании провела метаанализ, изучая связь между физической активностью и уровнем интеллекта у детей и подростков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pediatrics.

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Ученые проанализировали 14 исследований, в которых приняло участие 3203 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Исследование охватывало как общий интеллект, так и пластический (способность решать новые задачи и логически мыслить, не опираясь на предыдущий опыт) и кристаллизованный интеллект (накопление знаний, умений и опыта со временем).

Спорт улучшает уровень IQ

Независимо от физической подготовки и уровня IQ участников, занятия спортом существенно повысили уровень интеллекта. Результаты также не зависели от возраста детей.

Программы физических упражнений повышают IQ детей и подростков в среднем на четыре балла, что по сравнению с эффектом от года обучения. Это указывает на то, что поощрение физической активности среди молодежи может иметь длительное влияние на их умственные способности, счастье, социально-экономический успех и здоровье в будущем,

– подчеркнули авторы исследования.

Однако ученые отметили, что есть ограничения в проведенном исследовании. Например, физические программы в работе варьировались по типу активности, а также по интенсивности, продолжительности и частоте. Это затруднило определение того, какие именно виды спорта имеют наилучшее влияние на когнитивные функции.