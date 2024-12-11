Нове дослідження фізичної активності

Дослідження підтверджують, що заняття спортом приносять користь не лише фізичному здоров'ю, але й психічному стану та здатності до навчання. Група спеціалістів з кількох університетів Іспанії провела метааналіз, вивчаючи зв'язок між фізичною активністю та рівнем інтелекту у дітей і підлітків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Pediatrics.

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Вчені проаналізували 14 досліджень, в яких взяло участь 3203 дітей у віці від 5 до 14 років. Дослідження охоплювало як загальний інтелект, так і пластичний (здатність розв'язувати нові завдання та логічно мислити, не спираючись на попередній досвід) і кристалізований інтелект (накопичення знань, умінь і досвіду з часом).

Спорт покращує рівень IQ

Незалежно від фізичної підготовки та рівня IQ учасників, заняття спортом суттєво підвищили рівень інтелекту. Результати також не залежали від віку дітей.

Програми фізичних вправ підвищують IQ дітей і підлітків в середньому на чотири бали, що порівняно з ефектом від року навчання. Це вказує на те, що заохочення фізичної активності серед молоді може мати тривалий вплив на їхні розумові здібності, щастя, соціально-економічний успіх і здоров'я в майбутньому,

– підкреслили автори дослідження.

Однак вчені зазначили, що є обмеження в проведеному дослідженні. Наприклад, фізичні програми в роботі варіювалися за типом активності, а також за інтенсивністю, тривалістю та частотою. Це ускладнило визначення того, які саме види спорту мають найкращий вплив на когнітивні функції.