Эти пользователи также демонстрируют структурные изменения в таких участках мозга, как орбифронтальная кора и мозжечок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neurolmage.

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Что уже известно о влиянии коротких видео

Зависимость от коротких видеороликов в интернете проявляется в навязчивом и трудноконтролируемом потреблении этого контента. Считается, что регулярный просмотр коротких видео может негативно повлиять на когнитивные способности и психологическое здоровье, включая проблемы со сном, эмоциональную дерегуляцию, а также ухудшение памяти и внимания.

Быстрый ритм видео и высокая степень стимуляции могут снижать концентрацию и мешать сосредоточению на более сложных задачах, что в конечном итоге может отразиться на общем когнитивном развитии. Исследования показывают, что просмотр коротких видео может привести к эмоциональному угнетению, снижению продуктивности в учебе и работе, а также к трудностям в планировании времени.

Новое исследование коротких видео

С каждым годом растет интерес специалистов к этой проблеме, однако нейробиологические механизмы, которые стоят за ней, остаются недостаточно изученными. Для устранения этого пробела ученые из Тяньцзиньского педагогического университета в Китае провели новаторское исследование.

Целью исследования было выяснить, как зависимость от коротких видеороликов может изменять структуру мозга, а также определить гены, способствующие потреблению этого контента. В исследовании приняли участие 111 студентов колледжей в возрасте от 17 до 30 лет, которые регулярно использовали платформы для просмотра коротких видео.

Ученые применили адаптированную шкалу зависимости от смартфонов и МРТ-сканирование мозга участников. Это позволило им получить данные о структурных изменениях мозга, такие как разницы в количестве серого вещества и функциональной активности. Затем с помощью статистических методов был проведен анализ корреляции этих характеристик с уровнем зависимости участников от коротких видео.

Короткие видео нарушают работу мозга

Результаты показали, что у тех, кто более зависим от коротких видео, имеют структурные и функциональные изменения в мозге. У этих участников был зафиксирован увеличенный объем серого вещества в орбифронтальной коре и мозжечковой, которые участвуют в обработке вознаграждений, принятии решений и эмоциональной регуляции.

Увеличенный объем серого вещества в этих зонах связан с повышенной чувствительностью к вознаграждениям, а изменения в мозжечке связаны с когнитивной и эмоциональной обработкой информации.

Авторы исследования также обнаружили повышенную нейронную активность в нескольких областях мозга у зависимых от видео участников, включая дорсолатеральную префронтальную кору и заднюю поясную извилину. Эти области играют ключевую роль в принятии решений, саморефлексии и эмоциональной регуляции.

Повышенная активность в этих зонах может свидетельствовать о влиянии зависимости от коротких видео на систему вознаграждений мозга и его способность регулировать внимание и эмоции. Например, активность в дорсолатеральной префронтальной коре может свидетельствовать о нарушении когнитивного контроля, тогда как активность задней поясной извилины может указывать на чрезмерную активность процессов, связанных с самооценкой и завистью.