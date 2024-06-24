Качество и режим сна сильно влияют на общее состояние организма. Из предыдущих исследований известно, что недосыпание увеличивает риск развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых нарушений и депрессии. Теперь ученые предполагают, что регулярность изменений в графиках сна может указывать на наличие заболеваний.
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Различные типы сна
Исследователи из университетов Калифорнии в Сан-Диего и Сан-Франциско, а также из Городского университета Нью-Йорка проанализировали данные о 4,6 миллионах ночей сна, предоставленные более чем 33 тысячами участников. Особое внимание уделялось "ландшафту сна" – последовательности изменений в схемах сна в течение нескольких месяцев, и связи этих изменений с такими заболеваниями, как диабет, синдром апноэ сна, COVID-19 и грипп.
Авторы научной работы классифицировали следующие типы сна:
- Стандартный сон – непрерывный сон около 8 часов в течение шести и более дней подряд.
- Человек спит без перерывов примерно половину ночи, но во вторую половину ему удается спать лишь небольшими промежутками – продолжительность каждого из них менее трех часов.
- Преимущественно человек спит непрерывно, но примерно одна ночь в неделю характеризуется прерывистым сном. В нетипичную ночь сон делится на длительный и короткий промежутки продолжительностью около пяти часов и менее трех часов соответственно.
- Человек спит преимущественно непрерывно, но изредка (реже, чем третьего типа) просыпается посреди ночи.
- Сон нарушен, поскольку длится менее трех часов каждую ночь. Это состояние ученые назвали близким к бессоннице. Самой высокой вероятность перехода к такому графику была у тех, кто мало времени проводил в глубоком сне.
Типы сна связаны с различными заболеваниями
Главным открытием стало то, что динамика изменения схем сна может дать больше информации о состоянии здоровья, чем текущий или доминантный режим сна. Особенности переходов между различными типами сна особенно выражены у людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет или синдром апноэ сна. Кроме того, изменения в частоте переходов между схемами сна после диагностирования гриппа или коронавируса отличались от паттернов до болезни.
Мы выяснили, что даже малейшие отклонения в схемах сна могут многое рассказать о состоянии здоровья. Не только качество сна важно, но и его изменения со временем могут нести ключевую информацию,
– отметили исследователи.
Ученые считают, что эти данные в будущем помогут не пропустить ранние сигналы организма о заболеваниях или повышенном риске их развития. Исследования в этой области будут продолжены для подтверждения полученных результатов.