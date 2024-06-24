Качество и режим сна сильно влияют на общее состояние организма. Из предыдущих исследований известно, что недосыпание увеличивает риск развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых нарушений и депрессии. Теперь ученые предполагают, что регулярность изменений в графиках сна может указывать на наличие заболеваний.

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Различные типы сна

Исследователи из университетов Калифорнии в Сан-Диего и Сан-Франциско, а также из Городского университета Нью-Йорка проанализировали данные о 4,6 миллионах ночей сна, предоставленные более чем 33 тысячами участников. Особое внимание уделялось "ландшафту сна" – последовательности изменений в схемах сна в течение нескольких месяцев, и связи этих изменений с такими заболеваниями, как диабет, синдром апноэ сна, COVID-19 и грипп.

Авторы научной работы классифицировали следующие типы сна:

Стандартный сон – непрерывный сон около 8 часов в течение шести и более дней подряд. Человек спит без перерывов примерно половину ночи, но во вторую половину ему удается спать лишь небольшими промежутками – продолжительность каждого из них менее трех часов. Преимущественно человек спит непрерывно, но примерно одна ночь в неделю характеризуется прерывистым сном. В нетипичную ночь сон делится на длительный и короткий промежутки продолжительностью около пяти часов и менее трех часов соответственно. Человек спит преимущественно непрерывно, но изредка (реже, чем третьего типа) просыпается посреди ночи. Сон нарушен, поскольку длится менее трех часов каждую ночь. Это состояние ученые назвали близким к бессоннице. Самой высокой вероятность перехода к такому графику была у тех, кто мало времени проводил в глубоком сне.

Типы сна связаны с различными заболеваниями

Главным открытием стало то, что динамика изменения схем сна может дать больше информации о состоянии здоровья, чем текущий или доминантный режим сна. Особенности переходов между различными типами сна особенно выражены у людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет или синдром апноэ сна. Кроме того, изменения в частоте переходов между схемами сна после диагностирования гриппа или коронавируса отличались от паттернов до болезни.

Мы выяснили, что даже малейшие отклонения в схемах сна могут многое рассказать о состоянии здоровья. Не только качество сна важно, но и его изменения со временем могут нести ключевую информацию,

– отметили исследователи.

Ученые считают, что эти данные в будущем помогут не пропустить ранние сигналы организма о заболеваниях или повышенном риске их развития. Исследования в этой области будут продолжены для подтверждения полученных результатов.