Нове дослідження, опубліковане в журналі Obesity, свідчить, що учасники, які споживали цей фрукт, показали зниження потреби в інсуліні для контролю рівня глюкози в крові. Водночас учені попередили, що це не універсальне рішення, а відтак – відмовлятись від лікування без попереднього узгодження з лікарем – не слід.
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Малина допоможе контролювати цукор в крові
У своєму дослідженні вчені зосередились на вивченні впливу малини на групу людей з надмірною вагою або ожирінням, предіабетом та інсулінорезистентністю. Усі учасники включно з контрольною групою метаболічно здорових людей, на сніданок мали меню різну кількість малини упродовж 3 днів.
"У тих учасників, які споживали більше малини, рівень глюкози в крові був нижчим, ніж у тих, хто не вживав ягоди", – ідеться у дослідженні.
Дані особливо важливі для людей із предіабетом та інсулінорезистентністю. Оскільки звичайне споживання малини може допомогти поліпшити реакцію на інсулін і знизити рівень глюкози.
Користь малини
Малину вважають суперфудом, адже ягода багата на вітамін С, фолієву кислоту, клітковину і фітохімічні речовини. Малину люблять дієтологи і за антиоксидантні та протизапальні властивості.
Ба більше, більша частина цих вуглеводів припадає на харчові волокна, що робить малину ідеальним варіантом для перекусів пацієнтам із діабетом і предіабетом.
Водночас оптимальна кількість малини у щоденному меню може бути індивідуальною.